DAZN ha presentato una proposta imperdibile per tutti gli amanti dello sport. Si tratta di una promozione esclusiva pensata per celebrare le feste con il meglio degli eventi sportivi, live e on-demand. Nel dettaglio, le nuove carte prepagate personalizzabili e la speciale Christmas Card sono il regalo ideale per sé stessi e i propri conoscenti.

DAZN offre la possibilità di personalizzare le carte con grafiche natalizie. Una volta acquistate, è possibile utilizzarle per attivare nuovi account o per rinnovare abbonamenti esistenti.

Nuova proposta DANZ per i nuovi utenti

Le carte prepagate STANDARD offrono flessibilità e risparmio. Ciò con opzioni per uno, tre o sei mesi di abbonamento. La promozione di punta è l’abbonamento da sei mesi a soli 129 euro che consente di risparmiare ben 140 euro rispetto al prezzo standard. Un’alternativa altrettanto interessante è la Christmas Card, proposta in edizione limitata. Quest’ultima garantisce quattro mesi di accesso al catalogo DAZN STANDARD al prezzo di 59,90 euro. Con l’aggiunta di un quinto mese gratuito per chi attiva l’offerta entro la fine dell’anno.

L’offerta per DAZN STANDARD permette di accedere a un’ampia quantità di contenuti. Tra cui si trovano le partite di Serie A TIM, Serie BKT. LaLiga EA Sports. UEFA Women’s Champions League. Liga Portugal Betclic. Oltre ai canali dedicati di Inter TV, Milan TV e Juventus TV. Gli appassionati di altri sport possono seguire il campionato italiano di basket, le competizioni europee come l’Eurolega e l’Eurocup. Sono comprese anche le migliori partite di volley nazionale e internazionale. Non mancano inoltre eventi di NFL, boxe, tennis, ciclismo e sport invernali, trasmessi anche attraverso i canali Eurosport HD 1 e 2.

Grazie alla flessibilità della piattaforma, DAZN consente di godersi suddetti contenuti ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, gli utenti potranno guardarli su più dispositivi, ciò sia in diretta che on-demand. Elementi che rendono l’esperienza con DAZN sempre più personalizzabile.