Android REGALA oggi titoli a pagamento, è tutto GRATIS sul Play Store

Dopo il lancio di tanti nuovi titoli all’interno del Play Store di Google, gli utenti hanno avuto modo di dare un’occhiata. Il mondo Android infatti è in continua evoluzione anche sotto questo aspetto, non solo per quanto riguarda la nuova versione del sistema operativo che è ormai imminente.

Sono arrivati giochi ed applicazioni interessanti, sia gratis che a pagamento, ma oggi c’è una nuova soluzione. Si tratta di un insieme di titoli che in genere hanno un costo ma che solo per oggi potranno essere scaricati gratuitamente. Nel prossimo paragrafo potrete avere un resoconto rapido.

Play Store di Google: gli utenti Android hanno una lista di app a pagamento GRATIS

Con questa lista di titoli potrete sicuramente divertirvi questa volta se siete degli utenti Android. Il massimo arriva proprio scaricando quelle che sono applicazioni a pagamento e che quindi mostrano opzioni premium esclusive al loro interno. Ovviamente ci sono anche dei giochi tra i più scaricati in assoluto tra quelli a pagamento, per cui non lasciatevi scappare questa occasione.

Per facilitarvi il tutto abbiamo deciso di includere un elenco pieno di nomi, il quale è tutto a vostra disposizione per il download ufficiale: