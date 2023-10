Pulsossimetro per SpO2 a soli 7 euro, ecco il CODICE GRATIS su Amazon

Pulsossimetro in offerta su Amazon, il suo prezzo è di soli 7 euro, uno dei più bassi che abbiamo mai visto in Italia.

Pulsossimetro, uno strumento che negli ultimi anni è divenuto essenziale, proprio per cercare di limitare quella che poteva essere la paura degli utenti di essere affetti da COVID, e tutto ciò che effettivamente vi ruotava attorno. Il motivo è semplice, i medici dissero che con una saturazione inferiore al 90% si rischiasse di più degli altri, e per questo in tantissimi accorsero ad acquistare prodotti di questo tipo, andando ad investire ingenti quantitativi di denaro. Oggi su Amazon, nel caso ne abbiate ancora bisogno, lo potete avere a soli 7 euro.

Il prodotto si contraddistingue per le solite caratteristiche, ovvero è di colorazione grigia/bianca, realizzato prevalentemente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie. I materiali utilizzati sono discreti, mentre superiormente si trova un piccolo display LED sul quale è possibile visualizzare tutte le informazioni del caso, nonché un pulsante che permette di avviare la misurazioni e similari.

Pulsossimetro SPO2 in offerta super su Amazon, costa molto poco

Il listino di 15,99 euro viene fortemente abbattuto, addirittura completamente dimezzato, dal codice IAU98DKL che gli utenti possono applicare direttamente nel carrello, il quale permette così di avere una spesa finale di soli 7,99 euro, un risparmio notevole (del 50%) che lo rende quasi un must-have da acquistare ad occhi chiusi (link qui sotto).

Il funzionamento è davvero semplicissimo, basta infatti accenderlo, posizionarlo sul dito ed in 6-8 secondi avrete la misurazione di SpO2 ed anche il battito cardiaco in tempo reale, così da controllare nell’esatto istante le vostre condizioni fisiche e di salute.