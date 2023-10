Google Fotocamera, l’applicazione nativa presente in tutti i Google Pixel, ed anche negli smartphone che integrano al proprio interno Android stock, si rinnova completamente portando con sé importanti novità, tra cui una interfaccia ridisegnata da zero.

Il primo cambio importante riguarda la nomenclatura, infatti l’applicazione si chiamerà Fotocamera Pixel, andando nuovamente a sottolineare la sua principale presenza sui dispositivi dell’azienda, sebbene comunque sia disponibile anche su tanti altri modelli in commercio (oltre che scaricabile dal Play Store).

Google Fotocamera, cambia tutto, anche il nome

L’interfaccia è stata ridisegnata da zero, con miglioramenti che puntano a facilitare e semplificare la navigazione al suo interno da parte degli utenti, che riusciranno a spostarsi senza difficoltà tra le varie modalità disponibili. I possessori di Google Pixel 8 Pro, inoltre, potranno approfittare di funzioni esclusive, come l’alta risoluzione a 50 megapixel, il che permette di scattare immagini con un maggiore dettaglio, oltre ai controlli pro, che permettono di accedere ad elementi più precisi e dedicati ai professionisti, o coloro che vogliono disporre del pieno controllo dello scatto, come tempo di esposizione, messa a fuoco e simili.

Oltre a quanto già descritto, sono stati migliorati i file RAW, per una ottimizzazione del flusso di lavoro, ed ovviamente la solita correzione di bug con miglioramenti generali nell’esperienza garantita all’utente finale. Questo, in parole povere, è ciò che vi aspetta d’ora in poi con la Google Fotocamera, o meglio la nuova Fotocamera Pixel.