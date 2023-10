Huawei FreeBuds Pro 3, ufficiali in Italia le nuove cuffie true wireless

Huawei FreeBuds Pro 3 sono le nuove cuffie true wireless di fascia alta per un audio di qualità, capaci di fornire ed offrire una esperienza senza eguali, con software e hardware aggiornati. Le cuffiette sono dotate di tecnologia innovativa, capace di riprodurre fedelmente il suono, grazie anche al miglioramento dell’esperienza di ascolto, con l’integrazione del sistema audio Hi-Res Dual Driver e non solo.

Questi permette di avere un audio senza ritardi, con suono a 48kHz (ma anche di scendere fino a 14 Hz), mantenendo elevato il dettaglio, grazie al supporto ai codec L2HC 2.0 e LDAC, che portano il device alla certificazione Hi-Res Audio Wireless e HWA. L’equalizzatore adattivo a tre bande permette di avere un’esperienza di ascolto personalizzata praticamente ovunque, in modo da riuscire ad adattare il suono secondo le proprie esigenze del momento.

Huawei FreeBuds Pro 3, le cuffie con tanta tecnologia

La tecnologia Pure Voice 2.0, presente ed integrata all’interno delle Huawei FreeBuds Pro 3, permette di migliorare 2,5 volte la ricezione nel corso della singola chiamata vocale ed anche videochiamata, in modo da favorire la riproduzione del suono anche nel momento in cui le aree siano particolarmente rumorose.

Il tutto è comunque migliorato dalla presenza dell’ANC 3.0 Intelligent, che sfrutta un algoritmo di cancellazione del rumore adattivo, capace di regolarsi in automatico in tempo reale, riuscendo difatti a migliorare la cancellazione del rumore del 50%. Il prodotto ha una batteria di 510mAh, inserita all’interno della piccola custodia, con una capacità di 55mAh all’interno dei singoli auricolari, il tutto porta ad una autonomia di 31 ore con la custodia e fino a 6,5 ore con la cuffietta in sé (con supporto alla ricarica rapida).

Le colorazioni in vendita sono tre: Ceramic White, Green e Silver Frost, con certificazione IP54 e connessione simultanea a più dispositivi nello stesso momento. Le Huawei FreeBuds Pro 3 possono essere acquistate oggi in Italia al prezzo di 199,90 euro, coloro che acquisteranno entro il 13 novembre le cuffiette, potranno aggiungere soli 19,90 euro, per avere la Huawei Band 8.