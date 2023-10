Fibra o ADSL? Con Vodafone si può verificare l’opzione migliore per te

Si sa, oggi internet è fondamentale: c’è chi lo utilizza per studio, chi per lavoro e chi per diletto. La verità è che negli ultimi anni ne siamo praticamente dipendenti per ogni operazione, dallo shopping alla lettura delle email, dalla prenotazione di viaggi e vacanze fino alla scelta di film e video per intrattenerci.

Se valutiamo le informazioni online le lamentele che riguardano le connessioni sono le stesse: lentezza, segnale intermittente, problemi di buffering, difficoltà a fare upload o download… e i motivi sono solitamente legati alla tecnologia scelta. L’ADSL, un tempo l’opzione migliore, è stata di recente sostituita dalla più performante connessione con fibra ottica… ma sapevi che non tutti possono averla?

Vodafone svela l’effettiva connessione di ogni comune

Sul sito Vodafone.it, grazie alla nuova area disponibile per gli utenti, è possibile verificare la copertura di rete fissa e mobile e studiare le migliori opzioni per quanto riguarda gli abbonamenti disponibili. Si tratta di un gioco da ragazzi: l’interfaccia è user friendly e anche se non sei un esperto di tecnologia, in pochi clic potrai inserire il comune interessato e considerare le opzioni migliori. Il sito ti mostrerà quali servizi sono attivi e se sono disponibili 5G e fibra. A questo punto avrai anche accesso ad una lista di opzioni di abbonamento disponibili: potrai quindi scegliere le opzioni più vantaggiose per te in base ai prezzi e all’effettiva copertura.

Con questa possibilità Vodafone si dimostra dalla parte degli utenti, mostrando senza fregature quelle che sono le opzioni effettive con dati alla mano di ogni località.

Fibra o ADSL: le opzioni a confronto

Chiaramente se stai cercando informazioni sulla migliore opzione per la tua zona, per prima cosa dovresti utilizzare il servizio precedentemente citato e considerare cosa è davvero attivo nella tua città. In caso entrambe le tipologie di connessioni fossero attive, potrai scegliere l’abbonamento non basandoti solo sui costi ma anche sulla tipologia di copertura offerta.

Per comprendere le differenze è bene capire come funzionano: la distinzione tra le due è prettamente strutturale, se l’ADSL si appoggia su centraline e cavi tradizionali, il sistema a fibra ha un suo binario rapido in cui viaggia in modo autonomo.

L’ADSL viaggia appoggiandosi ad un doppino telefonico mentre la fibra ottica si divide tra FTTC e FTTH che ha come caratteristica quella di non avere interferenze con il maltempo e di viaggiare decisamente più veloce.

Se l’ADSL è una buona opzione per case residenziali dove internet non viene utilizzato con frequenza, la fibra è sicuramente più indicata per le abitazioni dove si pratica gaming online, si utilizzano piattaforme di streaming o semplicemente si cercano prestazioni più elevate in termini di upload e download.

Non pensare che ad una connessione performante come la fibra corrispondano costi proibitivi: compagnie attente agli utenti come Vodafone mettono a disposizione piani di abbonamenti convenienti per poter andare incontro a tutte le famiglie.

Al momento l’ADSL continua ad essere una delle scelte più diffuse semplicemente per una copertura capillare del territorio ma la fibra ottica sta guadagnando sempre più terreno, prima nei centri urbani e di recente sta raggiungendo anche le comunità periferiche e rurali.