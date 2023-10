Siamo arrivati a metà ottobre, eppure il colosso dello streaming Netflix ha già confermato l’arrivo ufficiale di tante novità per il prossimo mese. Gli utenti non sono mai sazi di contenuti multimediali e questo Netflix lo sa, e mantiene per questo un elevato standard di qualità e contenuti. Anche novembre, come già detto, sarà ricco di svariati nuovi titoli che renderanno felici tutti gli abbonati.

Netflix, ecco alcuni dei nuovi titoli che arriveranno sulla piattaforma a novembre

C’è già aria di novità in casa Netflix. Come già accennato in apertura, infatti, nonostante ci troviamo ancora a metà ottobre, sono già stati confermati i nomi di diversi nuovi titoli che arriveranno ufficialmente sulla piattaforma a novembre. Uno dei titoli più attesi dagli abbonati è sicuramente la sesta stagione della nota serie di The Crown. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi dei titoli confermati per il momento.

Film in arrivo su Netflix a novembre 2023

• NUOVO OLIMPO – in arrivo l’1 novembre 2023

• NYAD – OLTRE L’OCEANO – in arrivo il 3 novembre 2033

• RUSTIN – in arrivo il 17 novembre 2023

• BELIEVER 2 – in arrivo il 17 novembre 2023

• LEO – in arrivo il 21 novembre 2023

• FAMILY SWITCH – in arrivo il 30 novembre 2023

Serie tv in arrivo su Netflix a novembre 2023

• MISTERI DELLA FEDE – in arrivo l’1 novembre 2023

• TUTTA LA LUCE CHE NON VEDIAMO – in arrivo il 2 novembre 2023

• HOUSE OF CARDS 6 – in arrivo il 2 novembre 2023

• ONIMUSHA – in arrivo il 2 novembre 2023

• FERRY: LA SERIE – in arrivo il 3 nove 2023

• BLU EYE SAMURAI – in arrivo il 3 novembre 2023

• SUBURRAETERNA – in arrivo il 14 novembre 2023

• THE CROWN 6 – in arrivo il 16 novembre 2023

• SCOTT PILGRIM: LA SERIE – in arrivo il 17 novembre 2023

• SQUID GAME: LA SFIDA – in arrivo il 22 novembre 2023

• UNA FAMIGLIA QUASI NORMALE – in arrivo il 24 novembre 2023

• OBLITERATED: UNA NOTTE DA PANICO – in arrivo il 30 novembre 2023