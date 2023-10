Il mercato delle auto elettriche sta crescendo rapidamente. Da gennaio ad agosto 2023 si è registrato un aumento del 15,1% di vetture nuove immatricolate, equivalente a un milione di unità. Ma chi sarà ad aver raggiunto il primo posto per la vendita totale tra le case automobilistiche? Nelle consegne, durante l’arco di tempo indicato il primo posto è dominato dal gruppo Volkswagen.

Grazie a tutti i marchi compresi nel gruppo, come la Cupra, La Porsche, l’Audi e la Skoda, è riuscita a raggiungere un numero di clienti pari a 287.855, incrementando le proprie vendite del 59% rispetto al medesimo periodo del 2022. Al secondo posto troviamo invece un nome molto conosciuto per il mercato automobilistico elettrico: la Tesla. Questa ha venduto 236.650 vetture, con una svettata verso l’astro del +142% in confronto al 2022. Medaglia di bronzo per la Stellantis con 168.713 automobili, il cui rialzo in tal caso è del 17%.

Ultimi gruppi e singoli costruttori di auto elettriche

Quarto e quinto posto sono stati conquistati rispettivamente dal gruppo Renault Nissan Mitsubishi con il commercio di 106.850 auto elettriche e dal gruppo Hyundai Kia avente una crescita del 2,4% e immatricolazione delle vetture di 106.651 unità. Nonostante gli incrementi non siano spettacolari in questi casi, c’è da considerare che fra poco verranno resi disponibili al pubblico altri modelli che potrebbero svoltare la situazione. Per quanto riguarda altre aziende unite in un solo gruppo, ovvero la BMW Group, i numeri non sono stati molto positivi, infatti hanno registrato 99.821 immatricolazioni, superando però la Mercedes.

Per quanto riguarda i singoli costruttori, la classifica e invece ribaltata. La medaglia d’oro va alla Tesla, che ha superato la Volkswagen di oltre 100.000 unità. Il terzo posto invece va inaspettatamente alla BMW, susseguita poi da MG e Audi. La Mercedes invece ancora una volta è fuori dai primi 5 posti, così come la Peugeot e la Hyundai. Nonostante l’undicesimo posto la Skoda però mostra delle performance eccellenti grazie ai risultati ottenuti con il lancio dell’Enyaq iV. Se vi state chiedendo che fine abbia fatto la Fiat sappiate che è ancora ferma a 41.839 Fiat 500 immatricolate rispetto ai risultati dell’anno scorso.