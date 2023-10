Questa stagione sarà caratterizzata sempre dalla presenza della Champions League su Prime Video. Oltre ad una galleria ricca di contenuti tra film, serie tv e documentari, la piattaforma streaming di casa Amazon può offrire ai suoi utenti l’esclusiva della massima competizione europea di calcio, con un rinnovo dei diritti sino al prossimo 2027.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

Non è cambiato lo schema della Champions League rispetto al recente passato. Anche in questa stagione gli utenti potranno vedere su Prime Video la migliore partite del mercoledì, ovviamente con un occhio di riguardo per le squadre italiane almeno durante prime battute della competizione.

Sotto il punto di vista commerciale, Prime Video conferma la stessa valenza nel campo dei contenuti. Gli utenti, infatti, ancora una volta potranno accedere ad mese di prova per gustarsi la Champions e tanto altro. Tutti i contenuti di casa Amazon saranno visibili a costo zero per ben trenta giorni.

Al termine del mese di prova, inoltre, Amazon assicurerà a tutti i suoi utenti ampia flessibilità. Gli utenti che vorranno proseguire l’abbonamento dovranno pagare 4,99 euro ogni trenta giorni o in alternativa a 49,99 euro l’anno. Coloro che invece desiderano effettuare la disdetta potranno farlo senza pagare alcuna penale.

In linea con il recente passato, anche in queste settimane. coloro che decidono di attivare un piano con Prime Video si assicurano anche i servizi extra e gratuiti di Amazon. Tra questi è bene citare le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.