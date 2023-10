E’ tempo di Amazon Prime Day, o meglio definito Festa delle offerte Prime, con tantissimi sconti speciali che gli utenti possono effettivamente riuscire a cogliere al volo per spendere poco o niente, sia per quanto riguarda la tecnologia, che appunto i beni di prima necessità. Una delle promozioni più interessante di questi giorni riguarda il mouse Logitech Pebble, prodotto piccolo, economico e dalle ottime prestazioni.

Mouse Logitech Pebble in offerta su Amazon

Logitech è a tutti gli effetti una delle realtà più convincenti ed affidabili nella realizzazione di accessori per il PC e l’informatica in genere, il Pebble mouse nasce per garantire la massima usabilità in mobilità, pur essendo altrettanto versatile. Si tratta di un mouse portatile dal design slim e moderno, compatibile con tutti i dispositivi in circolazione, data la presenza della connettività bluetooth, ma anche la possibilità di utilizzare il ricevitore USB-A a 2.4Ghz, da collegare appunto ad una porta di questo tipo. Per non arrecare alcun fastidio a chi vi circonda, i clic sono stati resi estremamente silenziosi.

L’occasione per risparmiare è davvero ghiottissima, infatti il prezzo più basso che è stato raggiunto recentemente è stato di soli 22,12 euro, tuttavia in occasione delle offerte Amazon Prime Day, l’azienda ha deciso di andare ancora oltre, raggiungendo la cifra attuale di 16,99 euro (ulteriore -23%). L’acquisto è possibile qui sotto.

