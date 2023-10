Kena Mobile, l'offerta migliore costa 5 € al mese con tutto INCLUSO

Hanno acquisito gran risalto durante gli ultimi anni i gestori virtuali, diventati molto più essenziali nella vita di alcune persone. Quando si tratta di telefonia mobile, avere un’offerta che possa includere al suo interno un gran numero di contenuti ma soprattutto un prezzo durevole nel tempo, rende tutto più semplice. A tal proposito battere i gestori più famosi in quest’ambito era proibitivo per alcune realtà, ma oggi non lo è più. Tutto cambia quando entrano in gioco gestori virtuali del calibro di Kena Mobile.

L’azienda ha dimostrato a più riprese di saperci fare e anche di sapersi tenere i suoi utenti. Tutto parte dalla prima azione, ovvero dalla sottoscrizione dell’offerta. Nel caso di Kena Mobile le promo sono fin da subito molto chiare: c’è tutto al loro interno e soprattutto i prezzi sono bassissimi. Un altro aspetto non da poco conto è quello che consente alle persone di avere sempre lo stesso prezzo, senza rimodulazioni che possano intervenire.

È per questo motivo che tanti utenti stanno valutando di sottoscrivere l’ultima proposta di Kena, ora disponibile sul sito a meno di 6 € al mese.

Kena Mobile: la nuova offerta da 5,99 € al mese è disponibile

Il grande merito di un gestore come Kena Mobile è sicuramente quello di offrire soluzioni straordinarie in maniera continuativa. Lo dimostra anche l’ultima soluzione disponibile sul sito sito ufficiale che comprende al suo interno tutto quello che ognuno desidererebbe.

Ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti e 100 giga disponibili in 4G, tutto per 5,99 € al mese.