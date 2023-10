Quando si cercano offerte telefoniche, la prima cosa che si nota è la disponibilità di dati per la navigazione. Il sempre più costante utilizzo di internet ha portato una richiesta di Giga sempre più elevata. Molti operatori hanno quindi deciso di rimodulare le proprie promo per adattarsi ai tempi moderni.

Da uno studio condotto dall’AGCM, infatti, risulta che i Giga compresi nelle vecchie offerte non bastano più per le esigenze moderne. Rispetto al 2020 la differenza è sostanziale: si è registrato un aumento dell’utilizzo medio pari a 11GB al giorno.

Come cambiano le offerte telefoniche

I pacchetti di telefonia mobile, al giorno d’oggi, devono soddisfare clienti sempre più esigenti. Gli operatori devono necessariamente proporre tariffe dai vantaggi elevati con tanti dati per la navigazione.

Siamo così abituati ad usare lo smartphone per qualsiasi operazione, che tendiamo a consumare i giga ancor prima che il mese scada. Per fortuna, dopo tutti i rincari che hanno coinvolto gli utenti, il cambio dei Giga non ha influito sui prezzi, che restano costanti o sono addirittura in calo. I GB, dal 2020, sono aumentati del 163%, passando da una media di 52 GB a 137 GB nel 2023. I prezzi, invece, hanno subito una variazione in negativo: da 10,88€ a 10,09€ (calo di circa il -7%).

Questa modifica è stata inevitabile. Mediamente per ogni SIM siamo arrivati a consumare, dal 2020, il 98% di dati in più. Una percentuale importante che dimostra come la tecnologia e l’uso di internet vada incrementandosi con il passare del tempo. Chissà a quali numeri si arriverà fra altri tre anni.