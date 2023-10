Una grande novità viene proposta oggi da Microsoft per tutti gli utenti che sono soliti utilizzare Bing per le proprie ricerche in rete, infatti è stata integrata l’ultima release di DALL-E 3, un generatore di immagini con intelligenza artificiale (realizzato nientemeno da OpenAI), rendendolo effettivamente disponibile a tutti.

Gli utenti interessati possono creare le immagini semplicemente dialogando con il bot, in questo modo sarà possibile realizzare qualsiasi cosa vogliate, in modo semplicissimo e dai risultati impressionanti, con importanti miglioramenti rispetto alla scorsa generazione. Le immagini vengono generalmente create con qualità fotografica, ma in caso contrario gli utenti possono scegliere qualsivoglia altro stile, come pixel art, impressionismo, astrattismo, manga digitale e simili.

Non mancano i nuovi strumenti di sicurezza implementati da OpenAI, come l’evitare che vengano riprodotti personaggi pubblici, ed evitando che l’utente effettui richieste di materiale potenzialmente offensivo. Per distinguere le immagini generate dall’intelligenza artificiale, Microsoft sta pensando di inserire delle filigrane all’interno delle stesse, in questo modo sarà possibile identificarle come realizzate dall’IA e non dall’essere umano.

Microsoft, la grande novità in Bing non è propriamente gratuita

Fino a qui tutto molto bello, peccato che si nasconda una insidia non da poco, infatti per utilizzare il servizio sono necessari gli “Incrementi”, questi possono essere acquistati a tutti gli effetti, oppure guadagnati con l’utilizzo del motore di ricerca. Per incentivarne l’utilizzo, infatti, Microsoft li regala più viene utilizzato il browser (in genere ne viene richiesto uno per ogni creazione).