Unieuro è da sempre una delle realtà maggiormente in grado di sfornare eccellenti volantini, con prezzi economici e la possibilità comunque di accedere ai migliori sconti in circolazione, comprensivi di smartphone di elevata qualità, tra cui appunto i top di gamma.

Accedere alle promozioni di Unieuro è davvero semplicissimo, e sopratutto alla portata di ogni singolo consumatore, proprio perché gli ordini possono tranquillamente essere completati affidandosi all’e-commerce, con annessa la consegna a domicilio a titolo completamente gratuito (solo nel caso in cui il valore dell’ordine superasse i 49 euro).

Unieuro è folle con il volantino che abbassa tutti i prezzi

Tantissime occasioni vi attendono da Unieuro in questo periodo, per poco tempo avete a disposizione la possibilità di acquistare buoni smartphone a prezzi quasi da saldo (il volantino scade il 5 ottobre 2023). Gli utenti che vogliono assolutamente partire dai top di gamma, possono trovare soddisfazione nell’acquisto di una buonissima selezione, tra cui spiccano i penultimi modelli di casa Apple: iPhone 14 Pro Max a 1399 euro, iPhone 14 Pro a 1149 euro, per finire con iPhone 14 Plus, che costa 949 euro.

Al secondo posto della speciale classifica possiamo anche trovare una buona dotazione e selezione di prodotti Android, tra i quali spiccano Galaxy Z Flip5, che oggi ha un costo di 1249 euro, oppure anche il fratello minore, il Galaxy S23, finalmente acquistabile anche online ad un prezzo finale di soli 749 euro. Nel mezzo si trovano tanti altri modelli ugualmente interessanti ed economici, per i quali consigliamo la visione delle pagine sottostanti.