Grandi novità in arrivo per la regione italiana del Veneto.

Sembra infatti che, quest’ultima si sia proposta di diventare, a tutti gli effetti, la prima all fiber d’Italia.

A parlare, per la prima volta, dell’argomento è stato il governatore Luca Zaia in seguito agli Stati Generali della fibra ottica.

Tuttavia, non si tratta di un qualcosa che verrà realizzato a breve, ma di un progetto che richiede un po’ di tempo per la sua effettiva elaborazione ed implementazione.

Insomma presumibilmente il tutto sarà realizzato in maniera definitiva nell’arco del 2030.

Veneto: gli obiettivi prima del 2030

La scelta della regione Veneto, nasce dalla consapevolezza degli enormi e innumerevoli vantaggi derivanti dall’installazione della fibra ottica.

Grazie alla quale si potrà disporre non solo di una grande velocità in termini di download.

Ma anche di poter usufruire di una navigazione in sé più rapida e sicura, stabile e affidabile.

L’obiettivo che ci si è proposti di realizzare è quello di riuscire a raggiungere, presumibilmente intorno al 2026, una copertura totale con la banda ultra larga di tutte le unità immobiliari censite.

Per il raggiungimento di questo fine entro il periodo di tempo previsto, in Veneto, sono già stati approvati 453 progetti definitivamente e altri 335 con la tecnologia FTTH.

Per chiunque fosse interessato, è inoltre possibile controllare il livello dei lavori in corso, attraverso un tool dedicato, reperibile gratuitamente online.

Usando il tool in questione potrete essere aggiornati su tutti i progressi effettuati in merito, giorno per giorno.

Insomma un progetto davvero interessante che speriamo possa essere esteso su tutto il territorio italiano.