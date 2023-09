Android, lista INFINITA di app a pagamento oggi GRATIS

Ogni volta che gli utenti si rapportano al mondo Android trovano qualche sorpresa. È proprio questa l’inflessione da parte del celebre sistema operativo mobile che negli anni è stato in grado di scavare un solco incolmabile con la concorrenza che non riesce proprio a raggiungere tali livelli.

Anche per quanto riguarda il Play Store di Google non c’è gioco: gli altri store non sono in grado di raggiungere questi livelli. Oggi peraltro ci sono tanti titoli a pagamento da scaricare gratis, ma tutto ciò andrà avanti solo per pochi giorni.

Play Store e offerte: oggi gli utenti Android possono scaricare gratis tutti questi titoli

Proprio qui in basso è visibile chiaramente la lista con tutti i titoli a pagamento che solo per qualche giorno saranno gratuiti. Ovviamente l’obiettivo è quello di scaricare quelli che più servono, ma il nostro consiglio è di procedere al download totale, ovvero di scaricare tutti i giochi e tutte le applicazioni che trovate.

Il motivo è molto semplice: resteranno per sempre gratis. A tal proposito, pur scaricando tutto ed eliminando poi quello che non vi occorrerà, potrete eventualmente recuperarlo in un secondo momento sempre gratis.