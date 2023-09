Il produttore tech Lenovo sembra essere al lavoro su un nuovo tablet di fascia media. Si tratta del prossimo Lenovo Tab M11, erede del precedente modello Lenovo Tab M10. Nel corso delle ultime ore, sono emersi numerosi dettagli al riguardo, tra cui immagini renders e presunte specifiche tecniche. Vediamo di che si tratta.

Lenovo Tab M11 è in arrivo, ecco il presunto design e specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete davvero tanti dettagli riguardanti il prossimo tablet a marchio Lenovo, ovvero il prossimo Lenovo Tab M11. In particolare, dalle immagini renders emerse in rete possiamo notare come saranno disponibili almeno due colorazioni, tra cui grigio e verde chiaro.

La backcover sembra essere realizzata in metallo e sembra avere una doppia rifinitura opaca e lucida. In alto a destra troverà poi posto un singolo sensore fotografico da 8 o da 13 MP. Sulla parte frontale il tablet avrà un ampio display con una diagonale da 11 pollici. Si tratterà di un pannello con tecnologia IPS LCD con una risoluzione pari a 1920 x 1200 pixel e con una luminosità di picco di 400 nits.

Le prestazioni dovrebbero essere affidate al soc MediaTek Helio G88 con diversi tagli di memoria con 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno. L’autonomia dovrebbe essere invece affidata ad una batteria da 7040 mah. In rete è emerso anche il presunto prezzo di vendita. Stando a quanto è emerso, il nuovo tablet mid-range Lenovo Tab M11 dovrebbe avere un costo di circa 320 euro al cambio attuale.