MediaWorld propone in continuazione nel proprio volantino prodotti fantastici a prezzi incredibili, attirando appassionati di tecnologia e non. L’ultima offerta sorprendente riguarda il nuovo modello di Galaxy S23. Una vera chicca per gli amanti del gioco online.

Precisamente, ha proposto in sconto il modello SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB a soli 1.099 euro sul sito web ufficiale. Il portale di MediaWorld specifica che solitamente il prezzo si aggira intorno al 1.479€. Quindi, qui parliamo di un ribasso non indifferente, ben 380€ in meno rispetto al costo di listino.

I dettagli del Samsung Galaxy S23 in sconto sul sito MediaWorld

Il SAMSUNG Galaxy S23 Ultra è il top della gamma della linea dell’azienda coreana. Lo sconto è, in particolare, sul modello con la colorazione speciale Phantom Black e avente ben 256 GB di memoria.

Il sistema operativo è Android, il processore è 8 core. Il display touchscreen è grande 6.8 pollici e la fotocamera frontale posteriore ha una potenza di 200 megapixel. Come farselo scappare? Inoltre la spedizione a casa è totalmente gratuita!

Segnaliamo anche che fino al 30 settembre c’è la Galaxy Week, dove troverete lo smartphone Samsung Galaxy Z Fold5 da 512 GB in colorazione Phantom Black a 1999€ invece di 2119€. Inoltre sono anche disponibili le Galaxy Buds2 all’incredibile costo di 149€, con uno sconto pari a -81€.

Consigliamo però di visitare il sito web per tutti i dettagli, magari potreste anche dare un’occhiata agli altri prodotti! Forse il nuovo iPhone 15 già è in sconto!