A quanto pare con l’uscita dei nuovi iPhone 15 ad evolversi non sono stati solo gli smartphone bensì anche le confezioni, sembrerebbe infatti che Apple abbia deciso di implementare alcuni simboli che consentono di verificare rapidamente l’autenticità della confezione, nel dettaglio si tratta di ologrammi che diventano visibile solo quando illuminati da una luce UV, ciò servirà ai rivenditori per verificare all’acquisto l’autenticità dei prodotti e anche agli utenti di fare la medesima cosa nel caso di acquisto di iPhone da canali non ufficiali.

Ologrammi anti-frode

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

Come potete ben vedere dal video pubblicato dall’utente nonché famoso leaker Majin Bu, sulle confezioni di iPhone 15 sono applicate delle etichette dove sono stampati degli ologrammi sensibili all’UV con raffigurato un codice QR, un piccolo dettaglio che potrebbe però effettivamente prevenire l’acquisto di prodotti non nuovi o addirittura falsi.

Infatti per chi non lo sapesse, in passato spesso è successo che alcuni rivenditori non partners abbiano rivenduto come nuovo un prodotto usato utilizzando dei cloni di confezioni che sembravano appunto nuove e sigillate, apportare questa modifica potrà almeno per un po’ arginare questo fenomeno che in passato era davvero diffusissimo, venivano replicate oltre che le confezioni anche i sigilli e addirittura le plastiche adesive che aderivano alle superficie dello smartphone.

Ovviamente non sorprende che Apple non abbia menzionato tale introduzione dal momento che ciò avrebbe reso più facile la vita ai truffatori o ai contraffattori, i quali sicuramente proveranno a replicare tali ologrammi, pericolo che comunque prima o poi diventerà realtà.

Probabilmente questi ologrammi arriveranno anche sulle scatole dei vecchi modelli ancora in produzione.