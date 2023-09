Se il Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno presentati ufficialmente tra soli pochi giorni lo stesso non può dirsi per il modello Pixel 8a, la cui attesa che ci separa dal suo debutto è ancora abbastanza lunga. Ciò non rappresenta comunque un limite per la macchina delle indiscrezioni, sempre attiva e pronta a proporre dettagli sui dispositivi in arrivo. L’informazione più recente riguarda, appunto, il Google Pixel 8a e quello che con molta probabilità sarà il suo design ufficiale, che è stato svelato da immagini dal vivo.

Google Pixel 8a: ecco come sarà il dispositivo di fascia media in arrivo nel 2024!

Il noto leaker Abhishek Yadav ha recentemente condiviso su Twitter, social adesso noto con il nome di X, alcune immagini nelle quali appare il presunto Google Pixel 8a svelando così quello che sarà il suo aspetto estetico.

Rispetto al Google Pixel 7a rilasciato dal colosso lo scorso anno, è possibile osservare un design complessivamente più “morbido“, che si distingue per gli angoli particolarmente arrotondati pur presentando delle cornici più evidenti.

Molto probabilmente avremo un display più compatto di quello presente sul Pixel 7a ma non possediamo ancora informazioni sulle specifiche tecniche dello smartphone. L’attesa dal lancio, comunque, è ancora abbastanza lunga e ciò non vieta di affermare che prossimamente avremo modo di conoscere maggiori dettagli sul dispositivo di fascia media pensato da Google.

Il 4 ottobre, intanto, assisteremo all’arrivo dei due dispositivi principali, il Google Pixel 8 e il Pixel 8 Pro, i quali saranno accompagnati dallo smartwatch di seconda generazione del colosso di Mountain View.