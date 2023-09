Un volantino davvero impressionante vi attende oggi direttamente da Euronics, dove potrete trovare le offerte migliori del momento, con anche la possibilità di raggiungere un livello di risparmio che altri rivenditori di elettronica letteralmente possono solo sognarsi.

Gli acquisti da Euronics, come in tutti i precedenti casi, possono essere completati solo avvicinandosi al negozio fisico, in questo modo il cliente dovrà verificare di persona la validità della campagna presso lo stesso punto vendita, per riuscire a comprendere pienamente della possibilità di attuare l’acquisto finale.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon che potete avere solamente oggi sul nostro canale Telegram, le potete avere iscrivendovi qui.

Euronics, offerte con prezzi in caduta libera

I prezzi bassi del volantino Euronics fanno sognare i singoli consumatori, grazie ad una importante selezione di riduzioni rispetto ai vari listini attualmente disponibili. Fino al 27 settembre, infatti, gli utenti possono pensare di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip5, il più nuovo flip-phone del mercato, al prezzo di soli 1099 euro, mentre con 200 euro in meno sarà invece possibile mettere le mani su un Samsung Galaxy S23.

Gli utenti che invece fossero maggiormente interessati all’acquisto di un dispositivo di casa Apple, potranno pensare di acquistare iPhone 14 Pro Max, con una spesa di soli 1299 euro, oppure il fratellino minore, la versione base di iPhone 14, che ha un costo che non supera gli 829 euro. Una serie di ottimi prodotti tutti accomunati dalle classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia della durata di 24 mesi, ottima per riuscire a coprire tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero trovare (anche per acquisti online).