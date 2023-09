Da quando l’azienda ha annunciato la nascita della nuova Renault 5, notizie riguardanti il design esterno e interno non hanno smesso mai di circolare online. Pare che i dettagli sulla nuova auto elettrica, il cui costo si aggirerà al di sotto dei 25.000€, non siano del tutto netti a causa della scarsità delle foto trapelate.

Tuttavia è comunque possibile avere una panoramica dello stile interno, che avvisiamo potrebbe piacere e non piacere. Chi si aspettava originalità all’interno della Rema t R5 rimarrà deluso. Le immagini catturate e pubblicate su Instagram, poi rielaborate per renderle più nitide, mostrano un cruscotto molto simile a modelli già conosciuti come la Mégane e la Scénic.

I dettagli del design interno della nuova auto elettrica Renault

Il display della nuova Renault sarà posizionato allo stesso modo dei modelli prima citati, inoltre sembra che vi saranno dei pulsanti posti nel retro del volante che permetteranno un controllo più comodo della vettura. Un dettaglio che potrebbe essere carino e il logo a forma di diamante posizionato sulla leva del cambio. La differenza più evidente rispetto alla Scénic e che lo schermo non arriva alla base della console, ma al suo fianco sono state messe le bocchette di areazione.

La parte del passeggero resta ancora un segreto. L’azienda potrebbe anche cambiare i propri piani e sorprenderci proponendo qualcosa di del tutto nuovo, cambiando con piccoli dettagli l’intero design. Speriamo che la Renault dia informazioni ufficiali molto presto. Nel frattempo il team di sviluppo è alle prese con i test su strada, quindi diremmo che manca poco. La Renault si aggiunge quindi a tutte le aziende che stanno puntando sullo sviluppo di auto elettriche “abbordabili”.