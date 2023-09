Evo7, ecco il nuovo SUV che sta rivoluzionando il mercato

La Evo7, un SUV di nuova generazione con capacità fino a 7 posti, è stata presentata dal Gruppo DR. Questo veicolo, strettamente correlato alla DR 7.0, si distingue per le sue linee esterne più aerodinamiche e per gli interni leggermente rivisti. Con una lunghezza di 4,79 metri, una larghezza di 1,87 metri, un’altezza di 1,75 metri e un passo di 2,81 metri, questa rappresenta un’evoluzione dello stile del marchio. La sua mascherina esagonale è ora caratterizzata da listelli neri verticali, conferendo al SUV un aspetto più maturo e aggressivo. Le luci superiori sono sottili e si estendono orizzontalmente, mentre le luci inferiori, posizionate ai lati della griglia, sono di dimensioni maggiori.

Evo7: le caratteristiche tecnologiche

All’interno, la Evo7 offre una serie di caratteristiche tecnologiche avanzate, tra cui una strumentazione digitale da 10 pollici e un monitor centrale da 12,3 pollici per il sistema di infotainment, compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay. La leva del cambio automatico è posizionata in modo strategico per non occupare spazio eccessivo. A seconda delle esigenze, gli utenti possono scegliere tra una configurazione a 6 o 7 posti. Nonostante le diverse configurazioni dei sedili, la capacità del bagagliaio rimane costante, con un minimo di 230 litri quando il veicolo è occupato da 6 o 7 passeggeri, 1.050 litri con la terza fila abbattuta e 1.900 litri con solo i sedili anteriori in posizione.

Dal punto di vista della motorizzazione, la Evo7 si distingue dal resto della gamma. È alimentata esclusivamente da un motore turbo benzina 1.5 da 174 CV e 288 Nm di coppia, con un consumo medio dichiarato di 7,4 l/100 km. La trazione è anteriore e il cambio è un automatico a doppia frizione a 6 rapporti, comune ad altri modelli del Gruppo DR. Per quanto riguarda i prezzi, la Evo7 è offerta a partire da 29.900 euro. Questo prezzo include un allestimento full optional, che comprende sedili regolabili elettricamente, tetto panoramico e climatizzatore trizona. La presentazione della Evo7 segna un passo avanti significativo per il Gruppo DR, consolidando la sua posizione nel mercato degli SUV di fascia alta.