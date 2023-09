Per tutti gli amanti dei rompicapi mentali online ecco un nuovo test tutto per voi.

Nella foto in evidenza, come è possibile vedere, sono raffigurati alcuni animali colorati di nero.

Ad una prima occhiata sembra piuttosto semplice riconoscere quali e quanti siano questi animali, ma la difficoltà del rompicapo sta proprio nel riuscire ad individuarne esattamente tutti.

E fidatevi la cosa è molto più complicata di quanto si possa immaginare.

Test visivo: la soluzione

I test mentali e i rompicapi di questo genere sono sempre molto piacevoli da completare.

In quanto, seppur piccoli passatempi, ci consentono di mettere in pratica e allenare alcune nostre capacità mentali piuttosto importanti.

Per esempio, nel caso della sfida che vi abbiamo appena lanciato, essa risulta essere molto utile per valutare la capacità di osservazione di ognuno di voi.

Il vostro livello di attenzione, ma soprattutto il modo in cui il vostro cervello elabora le informazioni esterne.

Ritornando al test, proviamo a renderlo ancora un po’ più complicato.

Dovrete cercare di risolverlo in soli 60 secondi.

L’aggiunta della variante tempo, rende il gioco un po’ più complicato da risolvere.

Non solo per il limite di tempo in sé, ma anche perché esso contribuisce a mettervi maggiormente sotto pressione.

Se siete riusciti ad invidiare dai 7 ai 12 animali, sappiate che questa è la risposta media data dalle persone.

Ma per tutti coloro che ne hanno contati 14, complimenti!

Perché avete vinto voi !

Ecco tutti gli animali che si nascondono all’interno dell’immagine: orso, cervo, bufalo, uccello, cane, lucertola, squalo, gatto, castoro, coniglio, serpente, topo, pesce e un lupo.

Siete riusciti a trovarli tutti?