La giovane e amatissima cantautrice Taylor Swift, ha letteralmente mandato in crash Google, a causa dell’annuncio della sua easter egg.

Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro virtuale, mirata a scoprire i titoli dei brani inediti che saranno presenti nel nuovo album della pop star, l’attesissimo 1989.

In seguito alla notizia, innumerevoli fan di tutto il mondo, i cosiddetti “Swifties”, subito si sono attivati con enorme entusiasmo, facendo letteralmente impazzire il rinomato motore di ricerca.

Taylor Swift: Come funziona la caccia al tesoro online

Taylor Swift è sicuramente tra le pop star più amate ed apprezzate al mondo.

La cantautrice, nonostante la sua giovane età, si trova sempre in cima alle classifiche, riuscendo persino a superare i grandi veterani della storia della musica.

Parliamo di un successo più che meritato, in quanto sembra davvero impossibile non amare la bionda ragazza della porta accanto, dal talento e la voce disarmante.

Per questa ragione, ogni news relativa alla brillante star genera sempre un enorme entusiasmo.

A tal proposito, ritornando all’ultima trovata della easter egg, ecco come è possibile parteciparvi.

Innanzitutto occorrerà digitare e cercare sulla barra di ricerca di Google “Taylor Swift”. Una volta premuto invio, in basso sulla destra, apparirà una piccola cassaforte blu sulla quale dovrete cliccare.

Da qui, verrà caricato un anagramma che bisognerà risolvere, richiamando al 100% lo stesso stile dei puzzle classici.

Vi sarà, infatti, anche un piccolo indizio per il fan, caratteristica tipica di questo tipo di giochi “della mente”.

Per risolvere il rompicapo, basterà inserire ogni nuova parola trovata e che vi sembra essere più idonea, nell’apposita barra di ricerca e cliccare su invio.

Se la parola viene accettata, verrà mostrato un pop up relativo all’ultimo aggiornamento circa l’andamento generale della sfida mondiale, oltre al numero di soluzioni che già siete riusciti a trovare.

Dopo di che potrete ritornare a giocare.

Il puzzle in questione presenta più di 33 milioni di enigmi da risolvere. Potrebbe sembrare una sfida impossibile per alcuni, ma non è assolutamente così.

In quanto, ad oggi, già dopo poche ore dall’annuncio del rompicapo, sono stati trovati e risolti 24 milioni di puzzle.

Quindi è possibile che manchi davvero poco prima di giungere alla definitiva scoperta del “tesoro” finale.

Per tutti gli interessati, è possibile partecipare alla easter egg di Taylor Swift sia da dispositivi Android sia da IOS, sia da smartphone sia da browser.

Buona caccia al tesoro a tutti !