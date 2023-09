Gli abbonati di Iliad in questa seconda metà del mese di settembre ritrovano nei loro listini una promozione molto vantaggiosa come la Giga 150. La tariffa simbolo di Iliad ha sostituito la Flash 180, la tariffa che il provider francese aveva lanciato sul mercato in occasione della stagione estiva.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

Il pacchetto a disposizione del pubblico per gli utenti che decidono di attivare la Giga 150 prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 180 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni mese, cui dovranno essere aggiunti solo 9,99 euro in modalità una tantum per la sottoscrizione della SIM e l’attivazione della rete.

In linea con le precedenti offerte di Iliad, anche con la Giga 150, i clienti che decidono di attivare la promozione potranno beneficiare di un vantaggio certamente non secondario: la tecnologia 5G a costo zero. Il provider francese consente quindi ai suoi clienti di navigare senza limiti con le velocità più alte del mercato, senza alcun extra rispetto al prezzo base della ricaricabile.

Il 5G resta ancora oggi il principale cantiere di Iliad per i futuri investimenti, con il dichiarato obiettivo da parte del gestore di migliorare l’affidabilità e l’estensione delle sue reti. Per il futuro prossimo, inoltre, Iliad ha messo in preventivo la copertura totale del territorio con il 5G già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.