Clonazione possibile, Zuckerberg vuole replicare le cellule umane con l'IA

Meta sta continuando a lavorare per quanto riguarda lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, a tal punto da pensare a qualcosa che potrebbe stupire l’umanità. Mark Zuckerberg infatti ha parlato di un progetto tutto nuovo e di grandi dimensioni, totalmente incentrato sull’intelligenza artificiale e che potrebbe rivoluzionare il mondo della medicina.

Il CEO di Facebook ed Instagram vuole replicare il funzionamento di ogni cellula adottando un modello creato con l’IA.

Mark Zuckerberg vuole replicare le cellule umane con l’IA

Il magnate ha raccontato all’interno di un post Instagram lo svolgimento dei fatti:

“Priscilla e io nutriamo un grande ottimismo riguardo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per supportare la comunità scientifica nella ricerca di cure, prevenzione e gestione di varie malattie entro il corso di questo secolo. Stiamo per lanciare un nuovo progetto presso la CZI (Chan-Zuckerberg Initiative, la fondazione no-profit del CEO di Meta) con l’obiettivo di sviluppare una cellula virtuale che possa anticipare il comportamento di ogni singola cellula nel corpo umano, sia essa in uno stato di salute o malattia“.

Al fine di portare a termine quanto dichiarato, il patron di Meta vuole servirsi dell’intelligenza artificiale. La sua spiegazione infatti continua:

“Attualmente stiamo sviluppando uno dei cluster computazionali dedicati all’intelligenza artificiale di maggior potenza all’interno della comunità scientifica non-profit. Il nostro obiettivo è di fornire agli scienziati un prezioso strumento che possa agevolare la scoperta di nuove conoscenze e la ricerca di potenziali soluzioni terapeutiche“.

Si tratta di situazioni da mettere all’opera, ma sarà molto difficile riuscire ad arrivare a risultati positivi. La tesi di Zuckerberg infatti è ancora tutto da verificare, per cui ci vorrà del tempo e tanta fortuna.