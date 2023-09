Ecovacs ha recentemente presentato al mondo il suo innovativo modello di punta: il Deebot X2 Omni. Questo robot aspirapolvere si distingue non solo per il suo design quadrato, che lo rende unico nel suo genere, ma anche per le sue prestazioni avanzate. La società ha infatti potenziato la capacità di aspirazione del dispositivo, raggiungendo un impressionante valore di 8.000 Pa. Inoltre, è dotato di una spazzola a rullo di notevole ampiezza, misurando 20 centimetri. Ma quali altre caratteristiche rendono questo modello così speciale? E può davvero rivoluzionare il mercato dei robot aspirapolvere con capacità di lavaggio? Queste domande trovano risposta nella recensione approfondita che abbiamo realizzato. Indice dei contenuti Toggle Design, materiali e funzioni

L'X2 Omni di Ecovacs si è rivelato un robot di grande affidabilità sia nella funzione di aspirazione che in quella di lavaggio. Questa macchina, nonostante le sue dimensioni contenute, compete efficacemente con i modelli top di gamma di marchi come Roborock e Dreame. La sua capacità di navigare con precisione all'interno degli ambienti domestici è indiscutibilmente un punto di forza. Nonostante le sue molteplici qualità, ci sono alcune aree in cui il modello potrebbe migliorare. Ad esempio, dopo il lavaggio, è stato osservato che i bordi dei tappeti rimangono leggermente umidi. Un altro aspetto che ha suscitato qualche perplessità riguarda la precisione della mappatura, che durante una recensione non è risultata essere completamente accurata. Abbiamo riscontrato anche problemi con l'app Android su Samsung Galaxy Fold.

Design, materiali e funzioni

L’Ecovacs Deebot X2 Omni si presenta come una rivoluzione nel mondo dei robot aspirapolvere, combinando un design innovativo con funzionalità avanzate. La sua forma quadrata, descritta come “quadrata, pratica e buona”, è stata progettata per garantire una pulizia ottimale, specialmente negli angoli delle stanze. Sorprendentemente, nonostante l’assenza di una torre LiDAR, il dispositivo naviga con precisione all’interno degli ambienti domestici.

Questo modello si distingue per la sua versatilità, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere tra due varianti cromatiche: bianco e grigio. La configurazione è estremamente intuitiva, richiedendo solo pochi passaggi per essere operativa. Una delle sue caratteristiche distintive è la “tecnologia LiDAR a doppio laser“, che, pur essendo integrata in modo discreto nel telaio, garantisce una navigazione impeccabile.

Nonostante le numerose innovazioni, ci sono alcune aree in cui potrebbe migliorare. Ad esempio, la mappatura, sebbene efficiente, ha mostrato alcune imprecisioni durante i test. Ma ciò che veramente colpisce è il suo design piatto e quadrato, che misura 32 cm di larghezza e solo 9,5 cm di altezza. Questa forma permette di avere un vantaggio significativo rispetto ai suoi concorrenti rotondi, garantendo una pulizia ottimale anche negli angoli più difficili da raggiungere.

Un altro aspetto degno di nota è la presenza di una fotocamera RGB da 960p, che offre agli utenti la possibilità di monitorare durante le sue operazioni di pulizia. Questa funzione si rivela particolarmente utile per chi desidera tenere sotto controllo determinate aree della casa o, in modo più leggero, sorvegliare le marachelle dei propri animali domestici durante la notte.

La stazione base, oltre ad essere il punto di ricarica, offre diverse funzionalità che rendono il robot un dispositivo a bassa manutenzione. Con dimensioni di 39,4 × 44,3 × 52,7 cm, la stazione è dotata di serbatoi separati per l’acqua pulita e sporca e di un sacchetto per la polvere dalla capacità di tre litri. Una caratteristica particolarmente apprezzata è la funzione di estrazione della stazione, che non solo si occupa della pulizia e dell’asciugatura dei panni del mop, ma garantisce anche che questi ultimi vengano lavati e disinfettati con acqua a 55 gradi, assicurando così una pulizia profonda e igienica.

L’applicazione Ecovacs Home si distingue per la sua interfaccia intuitiva e le numerose opzioni di personalizzazione disponibili per gli utenti. Attraverso il menu principale, gli utenti possono selezionare tra diverse modalità di aspirazione e regolare la portata d’acqua, garantendo una pulizia su misura per ogni esigenza. Inoltre, l’app offre la flessibilità di programmare sessioni di pulizia, permettendo di definire orari, giorni e specifiche aree da pulire, rendendola ideale per chi ama mantenere una routine di pulizia ben definita.

Un altro punto di forza dell’applicazione è la sua capacità di proteggere i mobili più preziosi, consentendo agli utenti di definire zone in cui il robot non dovrebbe operare. L’aggiunta di una funzione che permette di inviare il robot a pulire specifiche aree con un semplice clic rappresenta un ulteriore passo avanti nella facilità d’uso dell’app.

Ecovacs non si è limitata a migliorare solo l’interfaccia dell’app, ma ha anche perfezionato la funzione di controllo vocale Yiko. Questa funzionalità consente agli utenti di interagire con il robot anche senza l’uso dello smartphone, offrendo la possibilità di avviare sessioni di pulizia, modificare le impostazioni in tempo reale e impartire comandi multipli, il tutto attraverso semplici comandi vocali.

Il dispositivo si presenta come una soluzione all’avanguardia, combinando potenza di aspirazione e capacità di pulizia. Con una potenza di aspirazione di 8.000 Pa e una spazzola a rullo di 20 cm, promette prestazioni di alto livello. Ma come si comporta effettivamente nella pratica?

Le nostre prove hanno dimostrato che, in termini di aspirazione, è in grado di competere con i migliori. La sua capacità di raccogliere ogni singola particella di polvere, indipendentemente dalla dimensione, è stata notevole. In particolare, si è distinto nella pulizia degli angoli, un’area spesso trascurata da molti robot aspirapolvere.

Nonostante le sue prestazioni impressionanti su superfici lisce, ha mostrato alcune debolezze quando si tratta di tappeti. Sebbene la sua potenza di aspirazione sui tappeti sia stata quasi impeccabile, il suo sistema di pulizia ha presentato alcune lacune. In particolare, abbiamo notato che, nonostante sollevi i suoi panni di mopping quando si sposta sui tappeti, tende a lasciare i bordi del tappeto leggermente umidi. Questo potrebbe rappresentare un inconveniente per coloro che hanno tappeti delicati o che desiderano evitare l’umidità residua.

Nel lavaggio, ha dimostrato una notevole capacità di rimuovere anche le macchie più ostinate. Durante i nostri test, ha efficacemente rimosso una macchia di ketchup leggermente asciugata, senza lasciare tracce o spalmare ulteriormente la macchia. Questa efficacia nella pulizia delle macchie rappresenta un punto di forza.

Un altro aspetto degno di nota è l’efficienza energetica. Sebbene possa sembrare che consumi la batteria rapidamente, è importante sottolineare che svolge compiti intensivi, come aspirare e pulire, in un unico ciclo. La capacità di tornare autonomamente alla stazione di ricarica quando la batteria è quasi esaurita e di riprendere il lavoro una volta ricaricato è una caratteristica che garantisce continuità nelle operazioni di pulizia.

Il processo di ricarica, che richiede circa quattro ore per una carica completa, è ulteriormente ottimizzato dalla stazione di ancoraggio. Quest’ultima non solo ricarica, ma pulisce anche i panni del mop e svuota il contenitore della polvere, garantendo che sia sempre pronto per il prossimo ciclo di pulizia.

In un mercato sempre più affollato di robot aspirapolvere, l’Ecovacs Deebot X2 Omni emerge come una proposta distintiva. La sua capacità di pulire efficacemente sotto i mobili e negli angoli più nascosti lo rende un dispositivo di punta nel suo segmento. Durante i nostri test, ha dimostrato di superare molti dei suoi concorrenti diretti, offrendo risultati di pulizia superiori in aree tradizionalmente difficili da raggiungere.

Sebbene presenti alcune sfide, come una mappatura non sempre precisa, l’X2 Omni si colloca al pari di giganti del settore come il Dreame L20 Ultra e il Roborock S8 Pro Ultra. Tuttavia, un’area che richiede attenzione è la sua tendenza a lasciare i bordi dei tappeti umidi. Speriamo che Ecovacs possa affrontare questa sfida in futuro, magari attraverso aggiornamenti software.

Considerando il suo prezzo, che si colloca nella fascia alta del mercato, l’X2 Omni offre un rapporto qualità-prezzo equilibrato. La sua affidabilità e le sue prestazioni lo rendono una scelta solida per coloro che sono disposti a investire in un dispositivo di alta qualità.

Il prodotto è acquistabile direttamente sulla pagina di Amazon a 1399 € con uno sconto attuale di 100 euro che riduce il prezzo a 1299 €.