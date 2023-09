WhatsApp fa una comunicazione a tutti gli italiani. Infatti, è possibile che abbiate ricevuto una notifica di comunicazione inviata dalla stessa piattaforma proprio in questi ultimi giorni.

Sulla quale è stato ribadito che la funzione dei canali WhatsApp sarà ora disponibile anche in Italia, oltre che in altri 150 Paesi del mondo

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la notifica di WhatsApp, potrete accedere comunque a queste nuove funzioni attraverso l’aggiornamento dell’app dell’ultima versione disponibile su Play Store.

WhatsApp, come funzionano i nuovi canali

Una volta effettuato il download della nuova versione di Whatsapp vi sarà chiesto di accettare tutti i nuovi termini e le condizioni d’uso della piattaforma.

Iscriversi ad un canale è molto semplice.

Inserito il nome del canale, sarà necessario premere il pulsante con l’icona +, ed il gioco è fatto.

Tuttavia, avrete la possibilità di abbandonarlo quando volete e potete essere ben certi che tutte le vostre informazioni personali circa la foto profilo, il numero di telefono, lo Stato e altro ancora, saranno opportunamente nascoste a tutti i contatti non presenti all’interno della vostra rubrica, ma che comunque sono iscritti al vostro stesso canale.

Solo l’amministratore avrà la possibilità di inviare messaggi, grazie al tipo di comunicazione “da uno a molti’ che sta alla base del ragionamento della realizzazione dei canali.

Messaggio ai quali gli utenti iscritti potranno reagire con apposite emoji.

Tuttavia, un altro obiettivo di WhatsApp è quello di estendere la possibilità di aprire i canali a tutti gli utenti, e non solo alle grandi aziende o ai creator del momento.

Sembra che ci sia però ancora del tempo da aspettare prima che questo accada ma la piattaforma mira proprio a questo, al fine di migliorare nettamente l’esperienza di utilizzo dei propri clienti.