Durante una passeggiata sulla spiaggia di Portmarnock a Dublino, Dave Kennedy, mentre passeggiava con il suo cane, ha notato uno strano cratere tra la sabbia. Ha poi scattato una foto postandola sui social che è diventata subito virale. Come o cosa l’avrà creato?

All’interno di questo misterioso buco, l’uomo ha trovato una roccia che a quanto pare sembrava essere un meteorite. Gli scienziati si sono dimostrati subito scettici su questa possibilità. È stato davvero un corpo celeste a creare il cratere?

La risposta al mistero del cratere

Il signor Kennedy era convinto della sua teoria. Mostrando la roccia, ha indicato quelli che per lui erano degli evidenti segni di bruciatura dovuti alla caduta dal cielo. Inoltre, ha anche dichiarato che questa era particolarmente pesante, non riuscendo a capire quale fosse il materiale che la componeva.

Tuttavia, è spuntata poi la verità sul cratere. Questa non ha avuto neanche bisogno dell’intervento di esperti del settore. La soluzione, infatti, è giunta direttamente dai social. Nonostante effettivamente ogni anno migliaia di meteoriti colpiscano il nostro pianeta, la creazione del cratere era semplicemente dovuta a un gioco fatto da alcuni ragazzi.

Non possiamo immaginare quanto imbarazzo abbia provato l’uomo nello scoprire che le sue teorie e la sua convinzione fossero così lontane dalla realtà. Sicuramente adesso ci penserà più di una volta prima di postare qualsiasi immagine o riflessione sui social. Purtroppo per lui non è stato spettatore di alcun evento straordinario come invece quello accaduto pochi giorni fa in Turchia.