Smartphone radioattivi, attenzione ai dispositivi che utilizzate ogni giorno

Gli smartphone sono ormai diventati una parte integrante della nostra vita quotidiana. Questi dispositivi, che una volta erano semplici strumenti di comunicazione, sono ora diventati veri e propri centri di intrattenimento, lavoro e socializzazione. Tuttavia, come ogni dispositivo tecnologico, gli smartphone emettono radiazioni. Queste, sebbene siano state oggetto di numerosi studi e ricerche, possono avere potenziali effetti sulla salute umana.

Smartphone radioattivi: i modelli più sicuri e più pericolosi

L’Unione Europea, per proteggere i cittadini, ha stabilito dei limiti sulle radiazioni emesse dagli smartphone. Questi sono misurati attraverso l’indice SAR (Specific Absorption Rate), che indica la quantità di radiazioni elettromagnetiche assorbite dal corpo umano. Ogni paese dell’UE ha un proprio limite SAR, e superare questo limite può portare al ritiro del prodotto dal mercato.

Nonostante queste regolamentazioni, alcuni smartphone si avvicinano pericolosamente ai limiti stabiliti. Ad esempio, modelli popolari come il Samsung Galaxy S21, S22 Ultra e Samsung A52 5G hanno un indice SAR di 1,21 per i primi due e 1,05 per il terzo. Altri modelli come il Realme Gay Neo, Oneplus Nord CE 2 e Google Pixel 6 e 6 Pro hanno valori SAR di 1,19, 1,2 e 1 rispettivamente. Anche gli iPhone non sono esenti, con l’iPhone 13 e 13 Pro Max che hanno un indice SAR di 0,99 e l’iPhone 7, 7 Plus e 8 con valori di 1,37, 1,34 e 1,35 rispettivamente. Altri dispositivi come l’Asus Zenfone 6 e l’Huawei Mate 9 hanno valori SAR ancora più alti, rispettivamente 1,57 e 1,64.

Questi dati sottolineano l’importanza di essere informati e consapevoli delle potenziali implicazioni per la salute associati all’uso di smartphone. Mentre gli effetti a lungo termine delle radiazioni degli smartphone sulla salute umana sono ancora oggetto di studio, è essenziale per i consumatori essere consapevoli dei livelli SAR dei dispositivi che utilizzano. Ciò può aiutare a prendere decisioni informate sull’acquisto e l’uso di smartphone, garantendo al contempo una maggiore sicurezza e protezione.