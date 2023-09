Rabona Mobile è il gestore telefonico virtuale che, nell’ultimo periodo, ha fatto tanto parlare di sé a causa della situazione di forte disservizio e della profonda diatriba che l’operatore ha vissuto con Vodafone.

Infatti, i clienti di Rabona, per un periodo di oltre quattro mesi, non hanno più potuto usufruire dei servizi offerti dall’operatore.

I disservizi in questione, hanno riguardato non solo l’impossibilità di effettuare chiamate o di inviare sms, ma anche di navigare su Internet e ricevere a propria volta SMS e chiamate da parte di altri numeri.

Insomma, Rabona ha vissuto un periodo di forte crisi, tanto è vero che, l’operatore virtuale, ha spesso preso in considerazione l’idea di chiudere definitivamente e dichiarare fallimento.

Infatti, sono stati davvero numerosi gli utenti che hanno deciso di disattivare le promozioni attive sul proprio numero per passare ad altri operatori.

Tuttavia Rabona, al contrario delle aspettative di chiunque, non si è arresa e adesso, torna sul mercato delle telecomunicazioni italiano con una lunga lista di promozioni e offerte telefoniche super vantaggiose!

Rabona Mobile e le promozioni al più basso prezzo di mercato

PROMO CROSS. A soli 3.99 euro al mese, la promo offre:

– Minuti e chiamate illimitate verso tutti;

– Messaggi illimitati;

– 11 GB di connessione dati alla massima velocità disponibile a seconda della copertura e della compatibilità del vostro dispositivo.

RABONA CROSS 50 Al prezzo di 4.99 euro al mese, essa include:

– Minuti e messaggi illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

– 50 GB di Internet al mese.

PROMO CALCIO Quest’ultima, in particolare, risulta essere una delle più convenienti del momento sia per i servizi inclusi, ma soprattutto per il prezzo davvero molto vantaggioso.

Infatti la promo di Rabona, al prezzo mensile di soli 7.99 euro, propone:

– Chiamate e minuti senza limiti e verso tutti;

– SMS verso tutti e senza limiti;

– Ben 111 GB di Internet alla massima velocità.

Tuttavia, oltre a queste citate, altre offerte molto conveniente sono le cosiddette “Rabona Contropiede” e “Rovesciata”, che consentono di usufruire rispettivamente di 200 e 250 GB di Internet, sempre allo stesso prezzo di convenienza.

Per avere tutte le informazioni a riguardo, vi consigliamo infatti di consultare il sito ufficiale di Rabona Mobile, così da avere una visione più chiara dei piani tariffari proposti in questo periodo dal gestore.