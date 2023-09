K2-18b, la prova che non siamo soli nell'Universo ce la dà l'esopianeta

La ricerca di vita al di fuori del nostro pianeta ha sempre affascinato gli scienziati e il recente studio su un esopianeta chiamato K2-18b potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione nel campo. K2-18b, situato a “soli” 120 anni luce da noi, è un mondo acquatico che orbita attorno a una debole stella rossa. Ciò che rende tale scoperta particolarmente intrigante è l’analisi della sua atmosfera, effettuata grazie al James Webb Telescope. Gli scienziati hanno identificato la presenza di anidride carbonica, metano e, sorprendentemente, dimetilsolfuro – un gas che sulla Terra è prodotto principalmente da organismi come i fitoplancton.

K2-18b: cos’è il dimetilsolfuro?

Questo pianeta presenta caratteristiche molto diverse dalla Terra. Ha un raggio 2,6 volte superiore al nostro e una massa quasi nove volte maggiore. Anche se orbita attorno a una nana rossa, una stella notevolmente più fredda e meno luminosa del nostro Sole, la sua orbita ravvicinata permette a K2-18b di ricevere un’irradiazione stellare simile a quella terrestre. Questo suggerisce la possibilità che gli oceani di K2-18b possano avere le condizioni adatte per sostenere la vita.

L’astronomo Nikku Madhusudhan dell’Università di Cambridge ha sottolineato come, tradizionalmente, la ricerca di vita sugli esopianeti si sia concentrata principalmente su pianeti rocciosi simili alla Terra. Tuttavia, la recente scoperta di K2-18b evidenzia l’importanza di esplorare una varietà di ambienti potenzialmente abitabili nella nostra ricerca di vita extraterrestre.

La presenza di dimetilsolfuro nell’atmosfera di K2-18b solleva domande affascinanti sulla natura della vita e su come potrebbe svilupparsi in ambienti diversi da quelli terrestri. Se confermato, ciò potrebbe suggerire che la vita, o almeno alcune forme di vita, potrebbe non essere un fenomeno unico del nostro pianeta, ma potrebbe emergere in una varietà di ambienti attraverso l’universo. Questa scoperta potrebbe anche influenzare la direzione delle future missioni spaziali, spingendo gli scienziati a esplorare una gamma più ampia di pianeti nella speranza di trovare tracce di vita.