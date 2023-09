In occasione dell’evento Wonderlust, l’azienda della mela ha svelato ufficialmente Apple Watch Series 9. La nuova generazione di smartwatch porta con se due obiettivi molto importanti, migliorare le feature dell’orologio smart più venduto al mondo e ridurre l’impatto ambientale.

Apple ha scelto di rinnovare lo smartwatch sotto molti punti di vista. Le performance sono garantite dal SiP S9, un processore pensato per aumentare le prestazioni e le capacità a cui si affiancano un display più luminoso e una migliorata gestione della registrazione dati sulla salute. Completano il quadro la feature double tap e l’assistente vocale Siri più reattivo.

Il sistema operativo di Apple Watch Series 9 è watchOS 10 che introduce un design delle app migliorato, la nuova Smart Stack e tantissimi nuovi quadranti per l’orologio. Dal punto di vista della salute, l’azienda di Cupertino ha introdotto nuove funzionalità per supportare diversi sport tra cui il ciclismo e l’escursionismo. Tuttavia, gli smartwatch sono strumenti pensati per il benessere gli utenti a tutto tondo. Ecco, quindi, arrivare nuovi strumenti per supportare la salute mentale.

Apple ha rinnovato completamente Watch Series 9 rendendolo lo smartwatch più prestazionale e funzionale oltre che con un impatto ambientale molto più basso

Come dichiarato da Jeff Williams, direttore operativo di Apple: “Apple Watch è un compagno indispensabile che aiuta milioni di persone con la loro salute, forma fisica, comunicazioni e sicurezza. Stiamo introducendo la nostra migliore lineup di Apple Watch, con incredibili nuove capacità e avanzamenti tecnologici, tra cui un nuovo gesto a doppio tocco, un display più luminoso, Siri sul dispositivo, nonché i nostri primi prodotti a carbonio neutro. Che gli utenti stiano aggiornando da modelli precedenti o stiano acquistando il loro primo orologio, non c’è mai stato un momento più convincente per sperimentare Apple Watch“.

Durante l’evento, Apple ha ribadito il proprio obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030. Gli utenti potranno supportare questo cambiamento con Apple Watch. Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l’Ambiente, la Politica e le Iniziative Sociali ha ribadito: “Da Apple, ci impegniamo a creare prodotti che i clienti amano e a proteggere il pianeta allo stesso tempo, e quest’anno abbiamo raggiunto un traguardo chiave verso il nostro obiettivo Apple 2030. I nostri primi prodotti a carbonio neutro sono stati realizzati in modo unico da Apple, riducendo drasticamente le emissioni di carbonio dai materiali, dall’energia e dai trasporti attraverso l’innovazione e il design“.

I perordini della nuova generazione di smartwatch sono già aperti e le consegne inizieranno a partire da venerdì 22 settembre.