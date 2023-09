Avete bisogno di una nuova assicurazione? Magari avete acquistato casa, acceso un mutuo, comprato una nuova vettura e questo è il passo successivo. Per legge siete “costretti” a stipularne una, negli ultimi casi, altrimenti verreste seriamente puniti. Cercate quindi di trovare la migliore per voi, quella che si adatti meglio alle vostre esigenze e soprattutto alle vostre tasche.

Alcune volte però, pur di risparmiare, si sceglie di affidarsi a compagnie sconosciute, nomi minori, che promettono accordi a poco prezzo. Non fatelo. Il nostro consiglio è: affidatevi a grandi agenzie. Il motivo? Evitereste di essere truffati, come sta accadendo ultimamente a molte vittime ignare.

Come avviene la truffa dell’assicurazione

Notizie di cronaca possono farvi comprendere cosa rischiereste nel caso in cui non seguiste in nostri consiglio. In provincia di Palermo, ad esempio, un broker assicurativo ha sottratto somme di denaro ingenti in maniera del tutto illegale. Come? Semplicemente decidendo di avviare una truffa vergognosa, con il quale in pochi mesi ha fatto firmare ben 1850 contratti.

Questo broker ha giocato di astuzia. Ha coinvolto le sue vittime fingendo di essere una persona sulla quale potersi affidare senza remore. Quando poi hanno richiesto l’effettiva assicurazione, dopo la firma, PUFF è sparito come per magia. Ovviamente a quel punto sono partite tutte le denunce.

Una volta avviate le indagini, il malfattore è stato trovato. Le assicurazioni da lui “stipulate” erano praticamente inesistenti, perché risultavano non pagate. Ora, l’indagato dovrà pagare duramente per le sue malefatte.

Per poter attuare la truffa dei dati, il finto broker cancellava con la scolorina le date presenti sui fogli con la scolorina. Ad attirare le vittime erano i prezzi assurdamente bassi. Ora la Procura sta agendo per risolvere la questione. Non si sa ancora se le persone riusciranno a riavere indietro il loro denaro.

Ecco perché dovete prestare attenzione. Di truffe in giro ce ne sono davvero di tutti i colori.