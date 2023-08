Da ormai parecchi anni, WhatsApp è divenuto lo strumento preferito per comunicare. Non solo tramite messaggi, ma anche videochiamate, vocali ed ora l’invio di foto in HD. Per farvi capire quanto sia popolare: attualmente ha superato 1 miliardo di utenti. Un numero impressionante. Tra le funzioni, ovviamente per questioni di privacy, non esiste qualcuna che permetta di spiare il proprio partner, ma, per chi volesse, abbiamo un paio di bei trucchetto per voi.

I dubbi nelle relazioni purtroppo ci sono spesso e quando vediamo il nostro partner concentrato sul cellulare immaginiamo subito un tradimento. Probabilmente sarà concentrato sul fantacalcio o starà messaggiando della nuova serie con quell’attore con gli addominali scolpiti con le amiche, però comunque partono i cosiddetti “film mentali” che Steven Spielberg spostati. Per farvi stare tranquilli vi diremo come fare per leggere tutti i contenuti delle chat del vostro partner o di chiunque vogliate.

Come spiare le chat su WhatsApp

Ora, passando al dunque, ci sono tre speciali trucchi di cui vi parleremo.

Il primo prevede l’utilizzo di un tool chiamato Whats Tracker. Questo permette di controllare ogni accesso, capendo quando l’altro sia entrato od uscito dall’app. Questo strumento funziona scrivendo tutti i movimenti su un file log al quale poi si può accedere in qualsiasi momento.

Un altro modo è istallare l’app MSpy. Questa particolare applicazione permette di accedere a molte più informazioni rispetto al tool precedente. Tramite essa si possono leggere tutte le chat presenti su Whatsapp della persona che vorrete spiare. Inoltre è possibile controllare quando sono stati inviati i messaggi e anche a chi sono stati inviati.

L’app prevede un periodo gratuito di prova di 7 giorni, poi diviene a pagamento. Altra pecca è che deve anche essere scaricata sullo smartphone di chi vorrete controllare. Quindi, nel caso in cui quest’ultimo\a dovesse accorgersi di essere spiato\a, beh potreste rischiare grosso e non solo per la vostra relazione.

Anche con il semplice utilizzo di whatsapp web si possono spiare le altrui conversazioni. Il metodo è molto semplice: basta collegare l’account dell’altra persona tramite il QR code su pc o tablet, accertandosi di restare connessi. La regola è che dovreste utilizzare il cellulare del partner per almeno 5 minuti per far sì che funzioni. Ricordate anche che l’altro\a può vedere tutti i dispositivi collegati al suo account nell’apposita sezione Whatsapp. Siate furbi.