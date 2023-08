AVM FRITZ!, azienda leader nella produzione di dispositivi legati al mondo del networking, ha presentato innumerevoli novità in occasione dell’inizio di IFA 2023, la fiera berlinese dedicata all’elettronica.

Il modello di punta sarà FRITZ!Box 5690 Pro, un dispositivo in grado di combinare la fibra ottica ed il DSL, con WiFi 7 tri-band e Zigbee. Dal design verticale, il prodotto risulta essere adatto a tutte le connessioni con fibra ottica, fino ad un massimo di 2,5 GBit/s via WAN, passando anche eventualmente per la DSL fino a 300 Mbit/s. La trasmissione può avvenire direttamente su tre bande di frequenza: 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, con velocità al massimo di 18,5 Gbit/s.

Molto interessante è anche FRITZ!Powerline 1240 AX, per una maggiore velocità ed una latenza estremamente ridotta su rete elettrica, soluzione perfetta quando i muri sono troppo spessi o le distanze elevate. Prodotto ottimizzato per la rete Mesh, riesce a trasmettere dati via rete elettrica fino a 1200 Mbit/s, oppure WiFi fino a 600Mbit/s, avendo comunque la possibilità di integrarlo alla perfezione grazie al WiFi Mesh.

AVM FRITZ!, le altre novità

Tra le novità troviamo FRITZ!Dect 350, dispositivo per porte e finestre, riesce a rilevare l’esatto momento in cui queste vengono aperte, chiuse o inclinate, integrabile alla perfezione con DECT ULE ed i controlli intelligenti FRITZ!Dect 302 e 301 (sono tutti device controllabili dal Dect 350, per la configurazione di svariate routine).

In ultimo parliamo di FRITZ!Smart Gateway, soluzione ideale per riuscire a controllare e gestire le luci LED Zigbee e DECT ULE della maggior parte dei produttori in commercio, tramite FRITZ!Box, oppure anche delle novità software introdotte in FRITZ!Dect 200 e 210, utili soprattutto per l’analisi energetica.

Le novità di AVM FRITZ! non terminano chiaramente qui, con importanti migliorie nella configurazione guidata su Android e iOS, oppure le nuove funzionalità introdotte nelle app gratuite mobile.