AVM, la compagnia di modem aggiorna la domotica con FRITZ!OS 7.50 e FRITZ!APP

AVM, la compagnia berlinese di modem e router, ha appena rilasciato l’aggiornamento della FRITZ!App alla versione 7.50, il sistema operativo della propria companion app per smartphone e tablet. Quest’ultima consente di accedere rapidamente al proprio FRITZ!Box e di controllare la rete Mesh domestica, ma con l’ultimo update, la FRITZ!App ha subito un redesign, aggiungendo molte altre funzioni.

AVM: grandi novità da parte di FRITZ!App!

Tra le novità, la FRITZ!App ora consente di visualizzare una panoramica completa della rete Mesh domestica, che permette di tenere sotto controllo tutti i dispositivi connessi alla propria rete, assegnando loro un nome unico. Questa funzione aiuta a risolvere eventuali fonti di confusione nella rete e a tenere d’occhio quali e quanti dispositivi sono connessi al router.

Inoltre, la FRITZ!App consente di assegnare diversi livelli di priorità a ciascun dispositivo, personalizzando ulteriormente l’esperienza utente e garantendo una connessione affidabile e fluida. L’applicazione è disponibile sia per iOS che per Android, tuttavia, al momento l’aggiornamento per la versione Android non è ancora disponibile. La versione iOS, inoltre, offre una serie di nuove procedure guidate che aiutano l’utente nella gestione della connessione web e della rete domestica.

La FRITZ!App Smart Home consente invece di gestire la propria casa in maniera intelligente. Con la funzione “scenario”, tutti i dispositivi e le funzionalità della rete domestica possono essere collegati e gestiti in maniera interdipendente, migliorando ulteriormente l’esperienza dell’utente. Tra i nuovi scenari introdotti da AVM, troviamo il “ritorno a casa”, che, una volta identificato l’utente all’interno della propria abitazione, attiva automaticamente il Wi-Fi e le prese smart. Infine, la FRITZ!App consente di gestire la propria connessione e i propri dispositivi da remoto, offrendo un controllo completo sulla propria rete Mesh domestica.