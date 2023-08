In questi ultimi anni Netflix è diventato uno dei maggiori punti di riferimento nel mondo della visione di contenuti multimediali in streaming. Ogni mese, infatti, il catalogo viene costantemente aggiornato con tante novità di rilievo, con film e serie TV inedite. A partire dalla prossima settimana con l’arrivo di settembre, il catalogo si arricchirà ancora di più.

Netflix stupirà con l’arrivo di nuovi contenuti a settembre

Il prossimo mese si prepara ad essere sempre più interessante nel settore della visione di contenuti in streaming. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso Netflix si sta preparando ad aggiornare il suo catalogo multimediale con tantissime novità di rilievo. Tra queste la quinta stagione della serie tv Virgin River e la quarta stagione della serie tv Sex Education. Ricordiamo poi che anche i prossimi mesi saranno ricchi di altrettante novità molto attese dagli utenti. A dicembre, ad esempio, dovrebbe arrivare ufficialmente la terza stagione della nota serie tv Bridgerton, prodotta da Shondaland.

Serie tv in arrivo a settembre 2023 su Netflix

Disincanto stagione 5 – 1 settembre

The Wolf, non farti ingannare da lei – 3 settembre

Infamy – 6 settembre

Top Boy stagione 3 – 7 settembre

La mia prediletta – 7 settembre

Virgin River Stagione 5 – 7 settembre

In fiamme – 8 settembre

Il tempo per noi – 8 settembre

Spy Ops: Operazioni Speciali – 8 settembre

Le mille vite di Bernard Tapie – 13 settembre

DI4RI Stagione 4 – 14 settembre

Kengan Ashura Stagione 3 – 21 settembre

Sex Education Stagione 4 – 21 settembre

Castelvania: Nocturne – 28 settembre

Film in arrivo a settembre 2023 su Netflix