Il volantino Euronics di questi giorni nasconde un SottoCosto davvero assurdo, appositamente studiato per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, soprattutto in concomitanza con l’apertura di un nuovo importante punto vendita a Lecco.

Come avrete potuto intuire, tutte le offerte di cui vi parleremo nel nostro articolo sono da considerarsi disponibili solamente in loco, gli utenti sono costretti a recarsi personalmente presso il suddetto negozio, per avere comunque l’occasione di godere dei medesimi sconti, a patto che le scorte, data la natura della campagna, non siano già terminate.

Euronics, un volantino che nasconde tantissime sorprese

Le offerte nascoste all’interno dell’attuale campagna sono davvero uniche nel loro genere, poiché a tutti gli effetti permettono di godere di Apple iPhone 14, disponibile a 699 euro, uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, per poi spaziare direttamente sui dispositivi con sistema operativo Android: Galaxy S22, disponibile a 449 euro, oppure anche Galaxy S23, che in questo caso risulta essere disponibile a soli 749 euro.

Le offerte del volantino non terminano chiaramente qui, anche abbracciando la fascia più bassa della telefonia mobile si possono scovare buone occasioni, come Galaxy A53 a 289 euro, Redmi 12 a 189 euro, Redmi Note 12 a 149 euro, Redmi 9A a 69 euro, Honor Magic 6 Lite a 259 euro ed altri ancora.

Tutti gli utenti che ne vogliono approfittare possono collegarsi al sito ufficiale, ricordando oltretutto che gli smartphone sono distribuiti in versione no brand, con annessa la garanzia di 24 mesi.