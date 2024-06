L’azienda giapponese HKS, celebre per le sue innovazioni nel settore automobilistico, sta attualmente sviluppando un motore da 1,6l a tre cilindri destinato alla Toyota Yaris. Un progetto ambizioso che mira a trasformare il compatto modello in una vettura dal carattere sportivo. Con particolari prestazioni che potrebbero ridefinire gli standard del segmento.

Il motore G16E-GTS, già impiegato con successo sulla ToyotaGR aris e sulla Corolla, serve da base per questa nuova creazione. L’obiettivo principale della società è quello di aumentare la potenza del propulsore, attualmente capace di erogare 280 cavalli. Per raggiungere questo risultato, HKS sta esplorando l’implementazione di una tecnologia avanzata di accensione precamera. Questo sistema è piuttosto simile a quello utilizzato nelle monoposto di Formula 1. Infatti, consente un’iniezione più efficace della miscela aria-carburante. Migliorando contemporaneamente l’efficienza del consumo di carburante e riducendo le emissioni.

HKS: impatto e prospettive future

Un altro punto cruciale del progetto è l’aumento dell’alesaggio del cilindro da 87,5 a 88ml e una notevole modifica della corsa da 89,7 a 95,7ml. Fino a portare la cilindrata complessiva da 1618cc a 1746cc. Ciò consentirà al motore di generare una potenza ancora maggiore. Supportato da un blocco rinforzato, un albero motore e bielle rivisti, e pistoni con un rivestimento in molibdeno a due strati per ridurre l’attrito. Tali miglioramenti tecnologici renderanno la Toyota Yaris equipaggiata con il motore HKS più performante, ma anche più affidabile ed efficiente.

L’introduzione di questo motore avanzato potrebbe rappresentare un punto di svolta nel settore delle vetture compatte ad alte prestazioni. Se l’azienda riuscirà a ottimizzare con successo il suo propulsore a 3 cilindri da 1,6 litri per la ToyotaYaris, sarà possibile vedere sulle strade delle versioni della vettura dotate di prestazioni straordinarie.

L’applicazione di tecnologie provenienti dal mondo delle corse, come l’accensione precamera, è un chiaro segnale dell’evoluzione continua nel settore automobilistico. Quest’ ultimo si propone infatti di superare i limiti dell’ingegneria dei motori per veicoli stradali.

Insomma, in conclusione possiamo quindi affermare che con l’obiettivo di combinare prestazioni eccezionali con una maggiore efficienza, HKS potrebbe posizionare la Yaris come un punto di riferimento nel suo segmento. Così da offrire agli appassionati di guida un’esperienza senza precedenti. Resta ora da vedere come l’ azienda porterà a termine questo progetto innovativo e quali sorprese riserverà in futuro.