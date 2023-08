Con le nuove offerte di casa Unieuro gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prezzi bassissimi e di prodotti di altissima qualità generale, il risparmio ha indubbiamente raggiunto livelli mai visti prima, con la possibilità comunque di godere di un rapporto qualità/prezzo incredibile.

La campagna promozionale di oggi risulta essere accessibile direttamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, in questo modo gli utenti riescono a godere di un risparmio interessante, anche acquistando stando comodamente seduti sul divano di casa (da notare che la spedizione è gratuita al proprio domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro).

Unieuro, i nuovi sconti sono da far perdere la testa

Follie in casa Unieuro con alcuni dei migliori sconti in circolazione attivi per poco tempo, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale ricchissima di offerte attive fino al 24 agosto incluso.

I prezzi del volantino partono dalla fascia alta della telefonia mobile, dove si trovano ad esempio Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, oggi acquistabile a 1099 euro, ma anche un buonissimo Samsung Galaxy S22, che presenta un costo finale di 549 euro.

Le occasioni del volantino si sprecano letteralmente, con la promozione che punta anche sulla fascia intermedia, come nel caso di Xiaomi 12, che viene proposto a 499 euro, un ottimo risparmio che aiuta il consumatore finale a raggiungere ciò che vuole senza doversi preoccupare troppo.

Per ogni altro dettaglio o informazione in merito al volantino Unieuro, ecco qui il sito ufficiale, mentre poco sotto trovate tutte le info relative al volantino.