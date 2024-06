Una donna è stata arrestata in Cina per un motivo molto particolare e inusuale Le autorità doganali del porto di Liantang hanno fermato e arrestato la sospettata che stava cercando di importare illegalmente nel Palese oltre 350 cartucce per Nintendo Switch.

Ad allertare la Polizia cinese è stato il comportamento sospetto della donna, caratterizzato da particolare nervosismo in prossimità dei controlli. Ma non è stato solo l’atteggiamento della donna ad attirare l’attenzione degli ufficiali doganali.

Infatti, c’è anche un altro elemento che ha allertato le Forze dell’Ordine e spinto a intensificare i controlli. Anche il suo look era molto strano in quanto la donna era particolarmente prosperosa, tanto da risultare del tutto irreale.

Una donna ha nascosto nel reggiseno oltre 350 cartucce per Nintendo Switch ma è stata fermata e arrestata alla Dogana Cinese

Considerando questi due elementi, la sospetta è stata allontanata dalla fila e condotta in una zona separata per effettuare controlli aggiuntivi. I sospetti degli ispettori della dogana erano fondati e all’interno del reggiseno sono state trovate le 350 cartucce per Nintendo Switch.

Come confermato durante l’interrogatorio, l’obiettivo era quello di contrabbandare i giochi nella Cina continentale. Sebbene possa sembrare un crimine di poco conto, il valore totale della merce supera i 70.000 yuan pari a circa 9.000 euro.

Le prospettive per la donna, ora, non sono tra le più rosee. I funzionari doganali cinesi hanno applicato l’Articolo 7 del Regolamento sull’Attuazione delle Sanzioni Amministrative Doganali della Repubblica Popolare Cinese. Tale articolo vieta l’introduzione di merci proibite o illegali nel Paese e ne regola le conseguenze giuridiche e amministrative.

Nel migliore dei casi, la donna dovrà pagare una multa “non superiore a tre volte l’importo dei dazi dovuti” ma potrebbe andare ancora peggio se i giochi per Nintendo Switch dovessero essere considerati merce illegale.