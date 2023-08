L’industria degli smartphone, malgrado nel nostro paese si denunci una forte crisi economica, continua ad avere un enorme successo.

Le persone sembrano essere sempre in cerca dell’ultimo modello di cellulare lanciato sul mercato, tanto da cercare finanziamenti e pagamenti a rate mensili pur di possederne uno.

Attualmente i marchi di cellulari che, più di tutti, sembrano dominare sul mercato globale, sono Samsung ed Apple.

Da sempre concorrenti alla pari, che dividono i clienti in due “fazioni” contrapposte, coloro che preferiscono i sistemi Android, contro coloro che restano fedeli a iOS.

Tuttavia, sembra proprio che questa situazione, ad oggi, stia cambiando.

Apple sta raggiungendo tassi di vendita sempre più alti, finendo per lasciarsi un bel po’ lontano da sé, la famosa azienda coreana, Samsung.

Apple e Samsung: guerra all’ultimo smartphone

Il successo della Apple è da imputare, in particolar modo, al lancio del suo nuovo modello di smartphone, l’iPhone 15.

Che già sembra stia ricevendo un bel po’ di richieste, oltre ad un alto livello di aspettative.

Non era mai successo prima che la Apple riuscisse a prevalere, in questo modo così profondo, sulla Samsung.

Infatti, le due aziende produttrici sono sempre state, più o meno, di pari livello.

Tuttavia l’iPhone pare aver fatto un notevole balzo in avanti, nonostante nell’ultimo trimestre le spedizioni globali di smartphone siano diminuite del 6%.

Stiamo parlando di oltre 1.15 miliardi di unità rimaste invendute, uno dei dati più bassi registrati negli ultimi anni.

Tali dati sono stati influenzati, in particolar modo, da paesi come America del Nord e Cina, i cui numeri di mercato sono quelli che pesano più negativamente.

Inoltre, paradossalmente, è stato rilevato che gli smartphone di fascia alta, dunque quelli che hanno un prezzo considerevolmente più alto, ed il lancio dei nuovi modelli sono quelli che stanno registrando un maggior successo.

Dando, in questo modo, alle aziende, la possibilità di accaparrarsi una porzione di clienti di più alto valore.

Ad incidere ancora sulle percentuali di vendita, sono inoltre anche le continue promozioni e scontistiche che riguardano i modelli un po’ più vecchi, come l’iPhone 12 ed altri ancora.