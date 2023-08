Nel corso dei prossimi mesi Apple presenterà la nuova famiglia di iPhone 15. Il debutto è atteso per settembre o ottobre 2023 ma al momento si attendono ancora dettagli ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino.

Tuttavia, i primi riferimenti ai presunti iPhone 15 sono apparsi sul BIS (Bureau of Indian Standards). Si tratta di uno degli ultimi passaggi prima di ottenere il via libera alla commercializzazione all’interno del mercato Indiano. Considerando le tempistiche, si può dedurre che ormai il debutto della nuova famiglia di smartphone della mela è ormai imminente.

Stando a quanto emerso nel database del BIS, il nuovo dispositivo Apple apparso è caratterizzato dal numero di modello A3094. Il device ha ottenuto la certificazione e quindi l’azienda può procedere con la commercializzazione nel corso delle prossime settimane.

Apple si sta preparando al lancio della famiglia iPhone 15, il debutto è previsto a brevissimo per la gioia degli utenti

In particolare, gli analisti sembrano concordi nell’indicare che il possibile lancio potrebbe avvenire già a settembre. Al momento non si hanno dettagli certi sui dispositivi ma possiamo stilare la possibile scheda tecnica raccogliendo tutte le indiscrezioni trapelate in queste settimane.

Stando a quanto emerso fino ad ora, i modelli appartenenti alla serie Pro saranno caratterizzati da una struttura in titanio che permetterà di utilizzare cornici più sottili. La scocca ospiterà anche pulsanti tattili a stato solido che andranno a sostituire i classici tasti da premere.

Per quanto riguarda iPhone 15 e 15 Plus, Apple sembra intenzionata ad intrudurre la feature Dynamic Island oltre ad una fotocamera principale da 48 megapixel. Si tratta delle feature presenti su iPhone 14 Pro che quindi verranno portate anche sui modelli base. Non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.