Se state cercando da tempo un Apple iPad Air di quinta generazione ad un prezzo abbastanza conveniente, oggi è la vostra giornata fortunata.

Sulla piattaforma Amazon è infatti possibile trovarlo ad un prezzo molto conveniente rispetto al solito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone Apple iPad Air ad un prezzo conveniente

Le linee sono rimaste le stesse dei precedenti modelli: pulite, sobrie, in pieno stile Apple e assolutamente piacevoli da osservare. Il fatto che sia poi disponibile in molte colorazioni differenti è un plus da non sottovalutare per gli amanti della personalizzazione. Non ci sono certificazioni a livello di impermeabilità ma possiamo immaginare che qualche schizzo non sia comunque un problema.

Dimensioni identiche ad iPad Air 4 e quindi avrete già capito che anche il pannello è fondamentalmente lo stesso adottato quasi due anni fa. Parliamo di un display Liquid Retina IPS da 10,9 pollici di diagonale con una risoluzione di 2360×1640 pixel. Fotocamera frontale da 12 megapixel che si aggiorna rispetto alla 7 megapixel del modello precedente.

Il processore Apple Silicon M1 che è forse la novità più importante che troviamo a bordo della quinta generazione di iPad Air. Uno step evolutivo assolutamente degno di nota, almeno sulla carta, rispetto all’A14 Bionic che avevamo dentro al modello 2020. Seguendo questo link potrete portarlo a casa per 989 euro.