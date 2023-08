Whatsapp, così puoi beccare con le mani nel sacco colui che ti spia

Nell’era digitale, la privacy online è diventata una priorità, specialmente quando si tratta delle nostre chat personali su piattaforme come WhatsApp. Se sospetti che qualcuno ti stia spiando sull’app di messaggistica, è essenziale prendere misure preventive.

Whatsapp: prevenire è meglio che curare

WhatsApp non permette l’utilizzo dello stesso account su due dispositivi diversi. Se puoi accedere all’app sul tuo smartphone, significa che nessun altro sta utilizzando il tuo account su un altro dispositivo. Tuttavia, è possibile che qualcuno si sia collegato al tuo account tramite WhatsApp Web. Per verificare, apri l’app WhatsApp, tocca il simbolo con i tre pallini in alto a destra e seleziona “Dispositivi collegati“. Qui potrai vedere tutti i dispositivi collegati al tuo account. Se noti un dispositivo sconosciuto, rimuovilo immediatamente.

Un altro metodo per verificare se qualcuno ti spia è controllare le app sul tuo telefono. Alcune app malevole potrebbero essere state installate senza che tu lo sappia e potrebbero spiare le tue chat di WhatsApp. Vai alle “Impostazioni” del tuo telefono, poi a “App” e controlla l’elenco delle app installate. Se noti app sospette, rimuovile. È anche consigliabile eseguire una scansione antivirus sul tuo dispositivo. Molti smartphone Android hanno una funzione antivirus integrata nel Play Store.

Per aumentare la sicurezza e prevenire ulteriormente potenziali intrusioni, ci sono alcune misure che puoi adottare. Nelle impostazioni di privacy di WhatsApp, puoi attivare l’autenticazione a due fattori, che richiede un codice PIN ogni volta che registri il tuo numero di telefono con WhatsApp. Puoi anche impostare lo sblocco con impronta digitale o, se hai un iPhone, utilizzare TouchID o FaceID. Queste misure aggiuntive rendono molto più difficile per chiunque accedere alle tue chat senza il tuo permesso.

Infine, è fondamentale non condividere mai codici di verifica che ricevi via SMS. Questi sono l’unico modo per accedere al tuo account WhatsApp. Se ricevi un codice senza averlo richiesto e qualcuno te lo chiede, potresti essere vittima di un tentativo di intrusione. Non rispondere e segnala immediatamente l’incidente.