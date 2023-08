Come già ribadito in altre occasioni, WhatsApp è nel bel mezzo di una grande stagione di sviluppi e di novità. La piattaforma di messaggistica istantanea sta ampliando costantemente le funzioni a disposizione del pubblico, con l’obiettivo di assicurare agli iscritti una migliore user experience e con l’obiettivo di tenere a distanza i rivali nel settore delle comunicazioni, Telegram in primis.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione le note vocali

Dopo la novità dei messaggi modificabili anche dopo il momento dell’invio e dopo il rivoluzionario upgrade che garantisce agli iscritti la possibilità di usare un profilo WhatsApp su più dispositivi, ecco che arriva un altro aggiornamento, già destinato ad aver ampi consensi tra il pubblico. Questo upgrade potrebbe mettere in crisi l’attuale sistema delle note audio.

Già oggi, infatti, sulle versione aggiornate della chat su iOS ed Android sono disponibili le note video. Le note video altro non sono che una trasformazione delle note vocali: anziché registrare un audio, gli utenti potranno ora registrare un piccolo video per comunicare ad amici e gruppi un messaggio.

Il meccanismo di registrazione delle note video è davvero semplice: dopo aver premuto sull’icona del microfono per registrare l’audio sarà necessario fare tap su una nuova icona, a forma di piccola videocamera, per poter registrare il video.

Dalle prime indiscrezioni, gli utenti già hanno apprezzato con consensi quasi unanimi questa novità di WhatsApp. La fase roll out di tale upgrade continuerà nelle prossime settimane sia per i dispositivi Android che per gli iPhone di recente data.