MediaTek: il prossimo chip di punta potrebbe battere l'A17 di Apple

MediaTek, l’azienda cinese leader nella produzione di chipset, sta per lanciare il suo nuovo processore di punta, il Dimensity 9300. Questo annuncio ha suscitato grande interesse nel settore tecnologico, in quanto si prevede che il nuovo chip possa competere, in termini di prestazioni, con il futuro SoC Apple Bionic A17.

MediaTek: le caratteristiche del prodotto

Il Dimensity 9300 si distingue per la sua esclusiva architettura “all big core”. Questo design comprende una CPU a 8 core, divisa tra 4 core Cortex-X4 e 4 core Cortex-A720. La GPU, denominata Immortalis G720, promette prestazioni eccezionali. Rispetto ai modelli precedenti, il nuovo processore promette un incremento significativo delle prestazioni e una riduzione del consumo energetico. In particolare, i core Cortex-X4 dovrebbero offrire un miglioramento delle prestazioni del 15% e una riduzione dei consumi del 40%. Allo stesso modo, i core Cortex-A720 dovrebbero aumentare l’efficienza energetica del 20%.

Un altro aspetto rilevante del Dimensity 9300 è la sua costruzione basata sul nodo architettonico N4P di TSMC. Questa scelta tecnologica potrebbe permettere al chip di superare, in termini di prestazioni, il prossimo Apple Bionic A17, che sarà integrato nell’iPhone 15 Pro. L’adozione di una struttura a 64 bit garantirà una maggiore fluidità e un consumo energetico ridotto.

In termini di memoria, il nuovo chipset sarà abbinato alla DRAM mobile di tipo LPDDR5T, prodotta da SK Hynix. Questa combinazione assicurerà velocità di 9,6 Gbps, con un incremento del 13% rispetto alla generazione precedente. Si prevede che il Dimensity 9300 debutterà sui dispositivi entro ottobre o novembre, prima dello Snapdragon Summit 2023 di Qualcomm.

Il lancio del Dimensity 9300 rappresenta un momento cruciale per MediaTek. L’azienda cinese ha l’ambizione di consolidare la sua posizione nel mercato dei chipset, sfidando giganti come Apple. La competizione nel settore tecnologico è feroce, e ogni innovazione può determinare il successo o il fallimento di un’azienda. Con il Dimensity 9300, MediaTek sembra pronta a raccogliere la sfida, proponendo una soluzione all’avanguardia che potrebbe ridefinire gli standard di prestazioni nel mondo dei dispositivi mobili.