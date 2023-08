Android, app gratis oggi sul Play Store: prima erano a pagamento

La giornata perfetta può cominciare quando per il proprio sistema operativo di riferimento arrivano delle offerte vantaggiose. Oggi gli utenti Android hanno notato che il Play Store di Google ha deciso di lanciare dei contenuti gratis sebbene siano a pagamento in genere.

La solita iniziativa che arriva ormai ogni settimana, porta questa volta giochi ed applicazioni molto ricercati. Ovviamente la promozione non durerà per sempre e il nostro consiglio è dunque quello di scaricare tutto nel più breve tempo possibile. Nel prossimo paragrafo noterete le indicazioni utili per il download e soprattutto ogni titolo disponibile oggi in sconto del 100%.

Il Play Store di Google ci sono dei titoli a pagamento da scaricare gratis per gli utenti Android

Come recita la lista qui in basso, i titoli sono subito scaricabili direttamente dal Play Store di Google. L’obiettivo degli utenti sarà quello di portare a casa le migliori opportunità, che sia un’applicazione o un gioco di livello. L’iniziativa ovviamente riguarda sempre e solo il mondo Android, il quale ancora una volta batte iOS ed il suo App Store.

Per procedere ora al download dovete solamente cliccare sui collegamenti che trovate in basso evidenziati: significa che all’interno c’è un link. Questo vi porterà direttamente sul market per scaricare ciò che avrete scelto. Ecco l’elenco completo: